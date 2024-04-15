Новое математическое открытие: сколько инопланетных цивилизаций могло бы существовать

Американские специалисты прибегли к математическому подходу для подтверждения возможности существования других цивилизаций во Вселенной.
Используя уравнение, введенное профессором из американского университета еще в 1960-х годах, ученые смогли оценить количество потенциальных внеземных цивилизаций.
Это уравнение, известное как уравнение Дрейка, представляет собой инструмент для определения вероятности существования разумной жизни в космосе.
В ходе своего исследования американские математики разработали модель Земли, включили соответствующие данные и параметры, что позволило им оценить области в космосе, где, теоретически, могли бы присутствовать условия для развития жизни.
Специалисты из США рекомендовали заинтересованным энтузиастам, занимающимся поиском внеземных цивилизаций, обратить внимание на уравнение и результаты исследования, которые могут помочь в определении перспективных направлений поиска.
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