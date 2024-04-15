Новое математическое открытие: сколько инопланетных цивилизаций могло бы существовать

Ученые смогли математическим путем доказать существование других цивилизаций во Вселенной

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские специалисты прибегли к математическому подходу для подтверждения возможности существования других цивилизаций во Вселенной.

Фото: unsplash.com by Greg Rakozy is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Используя уравнение, введенное профессором из американского университета еще в 1960-х годах, ученые смогли оценить количество потенциальных внеземных цивилизаций.

Это уравнение, известное как уравнение Дрейка, представляет собой инструмент для определения вероятности существования разумной жизни в космосе.

В ходе своего исследования американские математики разработали модель Земли, включили соответствующие данные и параметры, что позволило им оценить области в космосе, где, теоретически, могли бы присутствовать условия для развития жизни.

Специалисты из США рекомендовали заинтересованным энтузиастам, занимающимся поиском внеземных цивилизаций, обратить внимание на уравнение и результаты исследования, которые могут помочь в определении перспективных направлений поиска.









