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Учёные по итогам исследования мозга рассказали, кому легче всего даётся изучение иностранных языков

Выяснилось, что владение сразу тремя иностранными языками позволяет с лёгкостью выучить еще один

1:22
Наука

Сотрудники Токийского университета, при исследовании, в котором участвовало 49 человек, определили, кому проще всего удаётся освоить иностранные языки.

Выяснилось, что владение сразу тремя иностранными языками позволяет с лёгкостью выучить еще один
Фото: unsplash.com by Green Chameleon craftedbygc is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Путём анализа соответствующих областей мозга у лиц, владеющих двумя или тремя иностранными языками помимо своего родного, учёные-нейробиологи пришли к выводу. Результаты исследования показали, что обладание тремя иностранными языками существенно упрощает процесс изучения ещё одного.

Однако для тех, кто говорит только на двух иностранных языках помимо своего родного, изучение третьего языка оказывается более сложным. Учёные отмечают, что в этих случаях активизируются области мозга, отвечающие за визуализацию образов.

В ходе эксперимента исследователи предложили добровольцам изучить казахский язык, предоставив им аудиозаписи и переводы на английский. Участникам эксперимента не было предоставлено ознакомление с грамматическими правилами казахского языка. Лучше и быстрее с задачей справились те, кто владел тремя языками (английским, испанским и японским).

В этой группе зрительные области мозга проявили более активную реакцию, даже если добровольцы учили новый язык только по аудиозаписям. Те, кто знал только два языка, начали понимать казахскую речь значительно позже.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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