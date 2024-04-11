В России найден новый способ измерения уровня интеллекта

Российские учёные предложили неожиданный подход к определению уровня интеллекта, воспользовавшись электроэнцефалографией (ЭЭГ). В ходе этого исследования была зарегистрирована биоэлектрическая активность мозга, что стало основой для нового метода измерения IQ.
Этот новый метод объясняется просто: учёные обнаружили связь между активностью мозга и уровнем интеллекта. Открытие было сделано исследователями из Южно-Уральского государственного университета.
На первом этапе эксперимента ученые провели две процедуры: участники проходили тесты на интеллект, после чего им делали ЭЭГ.
Далее анализировались результаты обеих процедур.
Результаты показали, что существует связь между биоэлектрической активностью мозга и интеллектом. На основании этого исследования была предложена новая методика определения уровня интеллекта через ЭЭГ. Ученые уверяют, что точность этого метода достаточно высока.
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