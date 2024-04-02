Хирургические операции станут эффективнее: в России разработали нейросеть, которая поможет врачам контролировать кровоток

Computation: создана нейросеть для для контроля кровотока во время операций

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские учёные разработали нейросеть, предназначенную для анализа состояния кровообращения у пациентов во время хирургических операций.

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Эта нейросеть, созданная коллективом исследователей из различных институтов Москвы, специально адаптирована для оценки кровотока во время операций Фонтена.

Операции Фонтена имеют стратегическое значение в лечении серьёзных сердечных заболеваний, таких как врождённые дефекты сердца. Цель этих процедур заключается в улучшении кровообращения и обеспечении организма кислородом и питательными веществами. Однако, создание оптимальной конфигурации кровеносных сосудов представляет собой сложную задачу, которая оказывает существенное влияние на исход операции и здоровье пациента, сообщает Computation.

Новая нейросеть представляет собой эффективный инструмент, который позволяет хирургам быстро и точно оценивать кровоток в организме каждого пациента. Это обеспечивает возможность принятия информированных решений на этапе подготовки к операции и во время её проведения, что значительно повышает эффективность и безопасность хирургических вмешательств.