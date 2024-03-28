Секреты Венеры: учёные из MIT нашли следы органики в атмосфере планеты-печки

Astrobiology: биокомпоненты оказались стабильны в условиях атмосферы Венеры

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Астробиологи из Массачусетского технологического института (MIT) провели исследование, которое указывает на возможность существования органических форм жизни на Венере, несмотря на крайне неблагоприятные условия на её поверхности и в атмосфере. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Astrobiology.

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Венера является самой горячей планетой в Солнечной системе, с её средней поверхностной температурой в 464 °C. Её атмосфера состоит в основном из сильной серной кислоты.

В рамках лабораторного эксперимента учёные из MIT обнаружили, что 19 из 20 аминокислот удивительным образом оставались стабильными в растворе серной кислоты в течение месяца. Эта концентрация соответствует той, что присутствует в атмосфере Венеры. Аминокислоты необходимы для жизни на Земле, поскольку они участвуют в метаболических процессах и синтезе биомолекул.

Девять из протестированных аминокислот также были обнаружены в метеоритах, что подтверждает возможность переноса этих веществ на Венеру.

Учёные отмечают, что, несмотря на то, что серная кислота является сильным растворителем, она не обязательно является разрушающей для всех биологических компонентов.







