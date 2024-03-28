Такая вспышка происходит всего лишь раз в год: российские ученые зафиксировали редкое поведение Солнца

Ученые НИЯУ МИФИ зафиксировали редкую солнечную вспышку GLE-74

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ сообщили о значительном увеличении мюонного потока космических лучей, обусловленном мощной солнечной вспышкой.

Фото: Openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Они провели анализ данных, полученных с помощью мюонного годоскопа УРАГАН, и обнаружили резкое повышение скорости счета мюонов, произошедшее 23 марта 2024 года в 01:40 ночи мирового времени (4:40 по Москве). Максимальное увеличение потока мюонов было зафиксировано в течение пяти минут — с 01:39 до 01:44. Ученые отмечают, что подобные явления, известные как GLE (Ground Level Enhancements), происходят вследствие мощных солнечных вспышек. С момента первой регистрации в 1942 году до настоящего времени было зафиксировано лишь 73 подобных события, сообщает ТАСС.

Российские исследователи считают, что событие, зафиксированное 23 марта, вероятно, было результатом солнечной вспышки класса X1.1, произошедшей в 01:33 и достигнувшей Землю через восемь минут. Это событие, возможно, представляет собой первое наблюдение GLE-74, что подчеркивает его значимость для научного сообщества и понимания солнечной активности.