Такая вспышка происходит всего лишь раз в год: российские ученые зафиксировали редкое поведение Солнца

Российские ученые из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ сообщили о значительном увеличении мюонного потока космических лучей, обусловленном мощной солнечной вспышкой.

Фото: Openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0