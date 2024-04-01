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Учёные назвали неожиданную пользу от магнитов на холодильнике и долгих приятных воспоминаний

ATM: магнитные сувениры из поездок заменяют десятки фотографий из отпуска

1:16
Наука

Учёные из Ливерпульского университета в Великобритании обнаружили, что магниты для холодильника, привезённые из поездок, играют важную роль в сохранении приятных воспоминаний, помогая людям вновь переживать положительные эмоции от своих путешествий.

ATM: магнитные сувениры из поездок заменяют десятки фотографий из отпуска
Фото: openverse.org by Percita is licensed under CC BY-SA 2.0.

Исследование, опубликованное в научном журнале Annals of Tourism Research (ATM), базируется на результате опроса 19 человек. 

Большинство из них подтвердили, что магниты, выставленные на виду, напоминают им о радостных моментах и интересных местах, посещённых во время поездок. Со временем некоторые из этих магнитов могут вызывать более сильные эмоциональные реакции, напоминая о друзьях или близких, которых уже нет в их окружении.

Участники исследования отметили, что один магнит на холодильнике может заменить десятки фотографий из отпуска. Доктор Джон Байром, один из соавторов исследования, подчеркнул, что магниты на холодильнике, несмотря на свою простоту, способны эффективно оживлять воспоминания о проведённом отпуске, превосходя в этом многие другие виды туристических сувениров.

Кроме того, было обнаружено, что эти магниты помогают некоторым людям забыть негативные моменты из их жизни, напоминая о приятных временах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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