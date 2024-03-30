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Дождливая погода может улучшить внимание и память, выяснили ученые

JESP: в дождливую погоду люди более внимательны и менее забывчивы

1:08
Наука

По данным исследования, проведенного учеными из университета Нового Уэльса (Австрия) и опубликованного в Journal Of Experimental Social Psychology (JESP), пасмурная и дождливая погода может улучшать у людей внимание и память.

JESP: в дождливую погоду люди более внимательны и менее забывчивы
Фото: unsplash.com by Mario Calvo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ученые пригласили добровольцев, посетителей торгового центра, пройти тест на оценку когнитивных способностей. Участникам предлагалось рассмотреть десять выделяющихся объектов - небольших пластиковых игрушек, выставленных на витрине на выходе из магазина.

После того, как испытуемые покидали помещение и оказывались на улице, ученые опрашивали их, чтобы узнать, насколько точно они запомнили внешние детали игрушек.

Оказалось, что в холодные, дождливые дни посетители магазинов могли вспомнить в три раза больше предметов, которые они видели на витрине. Ученые предположили, что "мрачная" атмосфера способствует улучшению внимания и памяти.

По их мнению, сниженный эмоциональный фон может стимулировать людей обращать больше внимания на окружающие объекты и мыслить более сосредоточенно, в то время как более радостное настроение может привести к рассеиванию внимания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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