Дождливая погода может улучшить внимание и память, выяснили ученые

По данным исследования, проведенного учеными из университета Нового Уэльса (Австрия) и опубликованного в Journal Of Experimental Social Psychology (JESP), пасмурная и дождливая погода может улучшать у людей внимание и память.
Ученые пригласили добровольцев, посетителей торгового центра, пройти тест на оценку когнитивных способностей. Участникам предлагалось рассмотреть десять выделяющихся объектов - небольших пластиковых игрушек, выставленных на витрине на выходе из магазина.
После того, как испытуемые покидали помещение и оказывались на улице, ученые опрашивали их, чтобы узнать, насколько точно они запомнили внешние детали игрушек.
Оказалось, что в холодные, дождливые дни посетители магазинов могли вспомнить в три раза больше предметов, которые они видели на витрине. Ученые предположили, что "мрачная" атмосфера способствует улучшению внимания и памяти.
По их мнению, сниженный эмоциональный фон может стимулировать людей обращать больше внимания на окружающие объекты и мыслить более сосредоточенно, в то время как более радостное настроение может привести к рассеиванию внимания.
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