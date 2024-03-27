Нужно ли периодическое отключение смартфона и когда это лучше делать

Смартфон не нуждается в регулярном отключении, заверил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в комментарии "Москве 24".
"Современные устройства, если мы говорим о смартфонах, рассчитаны на то, что они будут работать 24/7. Поэтому необходимости их выключать нет", — пояснил он.
Эксперт назвал только одну ситуацию, в которой гаджет действительно не помешает выключить.
"Если у вас остались последние проценты заряда, то теоретически имеет смысл выключить телефон, чтобы снизить потребление и сохранить остатки батареи", — уточнил он.
Можно также периодически перезагружать устройство, если кажется, что оно стал тормозить. Не факт, что это поможет, но не повредит точно.
"Иногда в оперативной памяти накапливается мусор, который не всегда очищается стандартными средствами. Поэтому такая перезагрузка бывает полезна", — заключил Ульянов.
Ранее он рассказывал, что на зарядке телефон выключать не нужно и пользоваться им в это время не возбраняется.
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