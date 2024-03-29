Ученые выяснили, что инсульт надолго повышает риск развития депрессии

The Lancet: риск развития депрессии после инсульта повышается у 60% людей

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что у 60% людей, которые пережили инсульт, вероятность развития депрессии остается повышенной в течение 18 лет. При этом в 90% случаев депрессия проявляется в первые пять лет после инсульта. Результаты этого исследования опубликованы в журнале The Lancet Regional Health-Europe.

Фото: openverse.org by Rennett Stowe is licensed under CC BY 2.0

В исследовании участвовали 6600 человек. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и спросили их, испытывают ли они симптомы депрессии или имеют диагноз данного расстройства. Также исследователи анализировали данные о случаях инсульта среди участников.

Было выявлено, что у 60% людей, переживших инсульт, риск депрессии остается высоким в течение последующих 18 лет. Ученые отметили, что предыдущие исследования указывали на более короткий период повышенного риска развития депрессии.

Также ученые обнаружили, что в 90% случаев депрессия развивается в течение первых пяти лет после инсульта. Они отметили, что постинсультная депрессия часто возникает как осложнение после нарушения кровообращения в головном мозге. Однако быстрое начало депрессивного расстройства после инсульта часто связано с его серьезностью, продолжительностью и возможностью рецидивировать.