Названы регионы, которые больше всего пострадают от аномальной жары в 2024 году

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Предсказаны температурные аномалии в Европе и Азии южнее 55° северной широты

1:42
Наука

Всемирная метеорологическая организация обновила сезонный прогноз на весну 2024 года, сообщили во вторник "Метеовести" — ресурс центра погоды "Фобос".

Предсказаны температурные аномалии в Европе и Азии южнее 55° северной широты
Фото: Pexels by Pixabay is licensed under CC0

По наблюдениям ВМО за Тихим океаном, Эль-Ниньо стихает, но пока сохраняется. Значит, почти по всему Северному полушарию в ближайшие месяцы температура будет превышать норму.

"Наибольшее повышение вероятности температур выше нормы ожидается к югу от 55° северной широты над Европой, Африкой и Азией и к югу от 30° северной широты над Центральной Америкой", — уточняется в прогнозе.

Теплее обычного будет также на большей части территории Северной Америки, причём чем дальше на север, тем вероятнее.

"На большей части суши в Южном полушарии будут наблюдаться температурные аномалии, превышающие норму, как и в Северном полушарии", — добавляется в сообщении.

Единственное место на всём земном шаре, где, скорее всего, будет прохладнее климатической нормы, — юго-восточная часть Тихого океана, начиная с 20º северной широты к востоку от линии перемены дат с расширением до пролива Дрейка.

Постепенное затухание Эль-Ниньо скажется и на количестве осадков.

"Заметно больше нормы осадков ожидается в океанических регионах, прилегающих к Западной Европе, на остальной территории Европы вероятность выпадения осадков выше нормы невелика", — полагают метеорологи.

Северной Африке и Ближнему Востоку тоже должно быть достаточно атмосферной влаги, а вот восток Африки, Мадагаскар и Юго-Восточная Азия испытает её дефицит, возможны и засухи кое-где.

Эль-Ниньо в 2024 году
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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