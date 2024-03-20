ООН объявила "красную тревогу" из-за катастрофической жары, которая обрушится на планету в этом году

Прошедший год стал рекордно жарким за всю историю метеонаблюдений, но нынешний может его превзойти, предупредили в ООН. О тревожных прогнозах учёных пишет AFP во вторник.
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала также последние 10 лет самыми тёплыми в истории.
"Существует высокая вероятность того, что 2024 год снова побьёт рекорд 2023 года", — сообщил руководитель климатического мониторинга ВМО Омар Баддур.
"Сейчас я объявляю красную тревогу по поводу состояния климата", — заявила глава ВМО Селеста Сауло.
Реагируя на пессимистичные прогнозы, генсек ООН Антониу Гутерриш констатировал, что "планета находится на грани".
"Земля подаёт сигнал бедствия", — сказал он в видеообращении по этому поводу.
По словам Сауло, особую обеспокоенность вызывает повышение уровня мирового океана из-за таяния ледников. Сейчас он достиг максимума с начала спутниковых наблюдений в 1993 году, причём темпы роста ускорились в последние годы.
Спасти планету может только ускорение перевода производства энергии с ископаемого топлива на возобновляемые ресурсы, уверена руководительница ВМО.
Это дорого, признала она. "Однако цена бездействия в борьбе с изменением климата намного выше. Самое худшее — ничего не делать", — заключила Сауло.
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