ООН объявила "красную тревогу" из-за катастрофической жары, которая обрушится на планету в этом году

Земля на грани катастрофы, предупредил генсек ООН Гутерриш

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Прошедший год стал рекордно жарким за всю историю метеонаблюдений, но нынешний может его превзойти, предупредили в ООН. О тревожных прогнозах учёных пишет AFP во вторник.

Фото: PickPik is licensed under CC0

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала также последние 10 лет самыми тёплыми в истории.

"Существует высокая вероятность того, что 2024 год снова побьёт рекорд 2023 года", — сообщил руководитель климатического мониторинга ВМО Омар Баддур. "Сейчас я объявляю красную тревогу по поводу состояния климата", — заявила глава ВМО Селеста Сауло.

Реагируя на пессимистичные прогнозы, генсек ООН Антониу Гутерриш констатировал, что "планета находится на грани".

"Земля подаёт сигнал бедствия", — сказал он в видеообращении по этому поводу.

По словам Сауло, особую обеспокоенность вызывает повышение уровня мирового океана из-за таяния ледников. Сейчас он достиг максимума с начала спутниковых наблюдений в 1993 году, причём темпы роста ускорились в последние годы.

Спасти планету может только ускорение перевода производства энергии с ископаемого топлива на возобновляемые ресурсы, уверена руководительница ВМО.

Это дорого, признала она. "Однако цена бездействия в борьбе с изменением климата намного выше. Самое худшее — ничего не делать", — заключила Сауло.

Что с нами будет