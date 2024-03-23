Мысли вслух искусственного интеллекта: в США разработали новую модель нейросети, точность которой увеличилась на 47%

Ученые США разработали модель ИИ, которая ведет "внутренний монолог" перед ответом пользователю

0:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Стэнфорда в сотрудничестве с группой Notbad AI разработали модель искусственного интеллекта, названную Quiet-STaR, которая представляет собой улучшенную версию предыдущих моделей.

Фото: Openverse by mikemacmarketing is licensed under CC BY 2.0

Quiet-STaR отличается тем, что прежде чем предоставлять ответы на запросы, делает паузы для "размышлений", имитируя внутренний монолог человеческого мышления, сообщает Gismeteo.

Этот подход позволил модели достичь улучшения точности до 47,2%, по сравнению с предыдущими вариантами, имеющими лишь около 36%, без дополнительной тренировки. В ходе обучения модели удвоились ее способности в решении математических задач.