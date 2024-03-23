Этот алгоритм действия дронов поможет эффективнее тушить лесные пожары и спасть людей: ученые из Индии представили новый подход

Исследователи из Индийского института науки (IISc) разработали передовой подход к противодействию стихийным бедствиям, особенно лесным пожарам, с использованием роев дронов.
Под руководством профессора Суреша Сундарама команда исследователей предложила стратегию координированных групп дронов для обнаружения и тушения пожаров. Этот подход отличается децентрализованной системой принятия решений, основанной на данных, что позволяет максимизировать эффективность операций.
Каждый дрон оборудован комплексом камер, тепловых и инфракрасных датчиков, а также датчиков температуры для обнаружения возгораний. Когда пожар обнаружен, ближайший к нему дрон становится координатором и привлекает другие дроны в рой. Каждый дрон в рое обладает автономностью, способностью определять размер и потенциальное распространение огня, а также принимать решения о необходимом количестве дронов для его тушения, сообщает Tech Xplore.
Ключевым компонентом предложенного подхода является алгоритм поиска, разработанный на основе поведения морского хищника Oxyrris marina. Этот алгоритм позволяет дронам систематически и эффективно обследовать территорию, определяя приближение к источнику пожара и необходимость сокращения шага поиска.
Помимо борьбы с лесными пожарами, рои дронов могут быть задействованы в других стихийных бедствиях, таких как наводнения и землетрясения. Они могут использоваться для обнаружения выживших, доставки необходимых ресурсов и улучшения коммуникации в зоне бедствия.
Хотя полномасштабные испытания этого подхода еще не проводились, исследователи успешно протестировали отдельные компоненты, такие как обнаружение пожаров с помощью искусственного интеллекта и точный механизм сброса полезной нагрузки для развертывания огнетушителей. В будущем планируется интеграция роев дронов с беспилотными наземными транспортными средствами для еще более эффективного управления и координации их действий.
Этот инновационный подход открывает новые перспективы в области использования технологий для защиты окружающей среды и спасения жизней в экстремальных ситуациях.
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