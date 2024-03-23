Этот алгоритм действия дронов поможет эффективнее тушить лесные пожары и спасть людей: ученые из Индии представили новый подход

Tech Xplore: ученые предложили децентрализованное использование дронов для тушения лесных пожаров

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Индийского института науки (IISc) разработали передовой подход к противодействию стихийным бедствиям, особенно лесным пожарам, с использованием роев дронов.

Фото: Forest Service by John McColgan is licensed under Public Domain

Под руководством профессора Суреша Сундарама команда исследователей предложила стратегию координированных групп дронов для обнаружения и тушения пожаров. Этот подход отличается децентрализованной системой принятия решений, основанной на данных, что позволяет максимизировать эффективность операций.

Каждый дрон оборудован комплексом камер, тепловых и инфракрасных датчиков, а также датчиков температуры для обнаружения возгораний. Когда пожар обнаружен, ближайший к нему дрон становится координатором и привлекает другие дроны в рой. Каждый дрон в рое обладает автономностью, способностью определять размер и потенциальное распространение огня, а также принимать решения о необходимом количестве дронов для его тушения, сообщает Tech Xplore.

Ключевым компонентом предложенного подхода является алгоритм поиска, разработанный на основе поведения морского хищника Oxyrris marina. Этот алгоритм позволяет дронам систематически и эффективно обследовать территорию, определяя приближение к источнику пожара и необходимость сокращения шага поиска.

Помимо борьбы с лесными пожарами, рои дронов могут быть задействованы в других стихийных бедствиях, таких как наводнения и землетрясения. Они могут использоваться для обнаружения выживших, доставки необходимых ресурсов и улучшения коммуникации в зоне бедствия.

Хотя полномасштабные испытания этого подхода еще не проводились, исследователи успешно протестировали отдельные компоненты, такие как обнаружение пожаров с помощью искусственного интеллекта и точный механизм сброса полезной нагрузки для развертывания огнетушителей. В будущем планируется интеграция роев дронов с беспилотными наземными транспортными средствами для еще более эффективного управления и координации их действий.

Этот инновационный подход открывает новые перспективы в области использования технологий для защиты окружающей среды и спасения жизней в экстремальных ситуациях.