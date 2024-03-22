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В России хакерам платят миллионы, Госдума намерена легализовать их работу

"Известия": Госдума хочет легализовать в России "белых хакеров"

1:43
Наука » Технологии

В России хотят легализовать деятельность так называемых "белых хакеров" — тех, кто занимается своим сомнительным ремеслом в благих целях, например помогает в поисках уязвимостей. Соответствующий законопроект готовится к внесению в Госдуму, о нём рассказали "Известия".

"Известия": Госдума хочет легализовать в России "белых хакеров"
Фото: PxHere is licensed under CC0

По словам одного из его авторов, депутата Антона Немкина, этот сегмент IT-отрасли в РФ бурно развивается и процветает — госструктуры и частный бизнес охотно нанимают добросовестных взломщиков, чтобы те нашли дыры в безопасности и указали на них заказчикам.

В 2023 году VK выплатил "белым хакерам" более 34 миллионов рублей, "Яндекс" — 70 миллионов и намерен на следующий год увеличить эти расходы.

Настала пора вывести эту работу из тени, уверены авторы инициативы. С этой целью предполагается внести изменения в статью 16 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Легализация хакеров сильно облегчит поиск и изучение уязвимостей программного обеспечения и интернет-ресурсов, прокомментировал управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский.

Эта мера также обезопасит самих хакеров от уголовной ответственности, добавил директор компании-разработчика программных продуктов Ideco Дмитрий Хомутов.

"Это нормальный процесс, когда легализуют сегмент IT, ведь "белые хакеры" выполняют роль защитников информационных систем от противников", — подытожил президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров.

Законопроект должен быть рассмотрен до конца весенней сессии, рассчитывают его авторы. В Минцифры РФ намерены поддержать инициативу.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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