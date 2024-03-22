В России хакерам платят миллионы, Госдума намерена легализовать их работу

В России хотят легализовать деятельность так называемых "белых хакеров" — тех, кто занимается своим сомнительным ремеслом в благих целях, например помогает в поисках уязвимостей. Соответствующий законопроект готовится к внесению в Госдуму, о нём рассказали "Известия".
По словам одного из его авторов, депутата Антона Немкина, этот сегмент IT-отрасли в РФ бурно развивается и процветает — госструктуры и частный бизнес охотно нанимают добросовестных взломщиков, чтобы те нашли дыры в безопасности и указали на них заказчикам.
В 2023 году VK выплатил "белым хакерам" более 34 миллионов рублей, "Яндекс" — 70 миллионов и намерен на следующий год увеличить эти расходы.
Настала пора вывести эту работу из тени, уверены авторы инициативы. С этой целью предполагается внести изменения в статью 16 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Легализация хакеров сильно облегчит поиск и изучение уязвимостей программного обеспечения и интернет-ресурсов, прокомментировал управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский.
Эта мера также обезопасит самих хакеров от уголовной ответственности, добавил директор компании-разработчика программных продуктов Ideco Дмитрий Хомутов.
"Это нормальный процесс, когда легализуют сегмент IT, ведь "белые хакеры" выполняют роль защитников информационных систем от противников", — подытожил президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров.
Законопроект должен быть рассмотрен до конца весенней сессии, рассчитывают его авторы. В Минцифры РФ намерены поддержать инициативу.
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