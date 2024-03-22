Чем созвездие Ориона отличается от других? В планетарии объяснили: поясом!

Московский планетарий показал пояс Ориона

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Многие созвездия легко найти на небе даже невооружённым глазом по группе самых ярких звёзд. Например, все знают, что Большая Медведица выглядит, как ковш, хотя на самом деле звёзд в ней больше, чем те, что этот ковш составляют.

Фото: Wikimedia Commons by Denis Ibaev

Такие скопления звёзд на видимой небесной сфере называются астеризмами. О них рассказал Московский планетарий на своих страницах в соцсетях.

Астеризм созвездия Ориона — это пояс Ориона. Он состоит из трёх ярких звезд, по которым это созвездие просто отличить: Альнитак (ζ Ориона), Альнилам (ε Ориона), Минтака (δ Ориона).

Понятие "астеризм" не научное, это скорее дань традиции. Их строгий учёт с занесением в астрономические каталоги и классификация не ведётся.

Всего на небе 88 созвездий. Их список утверждён в 1922 году в Риме решением Генеральной ассамблеи Международного астрономического союза, а точные границы установлены в 1928-м.

Созвездие Ориона