Чем созвездие Ориона отличается от других? В планетарии объяснили: поясом!

Многие созвездия легко найти на небе даже невооружённым глазом по группе самых ярких звёзд. Например, все знают, что Большая Медведица выглядит, как ковш, хотя на самом деле звёзд в ней больше, чем те, что этот ковш составляют.
Такие скопления звёзд на видимой небесной сфере называются астеризмами. О них рассказал Московский планетарий на своих страницах в соцсетях.
Астеризм созвездия Ориона — это пояс Ориона. Он состоит из трёх ярких звезд, по которым это созвездие просто отличить: Альнитак (ζ Ориона), Альнилам (ε Ориона), Минтака (δ Ориона).
Понятие "астеризм" не научное, это скорее дань традиции. Их строгий учёт с занесением в астрономические каталоги и классификация не ведётся.
Всего на небе 88 созвездий. Их список утверждён в 1922 году в Риме решением Генеральной ассамблеи Международного астрономического союза, а точные границы установлены в 1928-м.
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