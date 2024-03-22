Какая планета пригодна для жизни, кроме Земли? Только одна, и уже пора к ней присматриваться как к нашему будущему дому

Астроном назвал Марс самой подходящей планетой для колонизации землянами

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Из всех известных планет кроме Земли только Марс подходит для жизни, считает старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Язев.

Фото: Openverse by NASA's Marshall Space Flight Center is licensed under CC BY-NC 2.0

"Конечно, Земля лучше любой другой планеты Солнечной системы. Даже условия в Антарктиде или за чертой растительности в Гималаях гораздо лучше условий на любой из планет Солнечной системы и их спутников. Но если выхода не будет и придётся переселяться, то выбор падёт на Марс", — уверен он.

Условия на Марсе абсолютно неблагоприятные — холодно, пыль, атмосфера из углекислого газа. Сейчас сложно представить, что когда-то на красной планете текли реки и журчали ручьи.

Но развернуть базу для начала освоения Марса всё же возможно. "Жить там будет очень трудно, но можно, — как живут люди в уже упомянутой Антарктиде", — заметил астроном.

Ни одна другая планета Солнечной системы даже на это не годится. А об экзопланетах известно очень мало.

"Но это чисто теоретические рассуждения: до экзопланет в обозримом будущем нам не добраться. А вот полёт на Марс в течение ближайших 15 лет выглядит вполне реальным. Так что будем присматриваться к Марсу", — заключил Язев.