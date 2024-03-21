Человечество гонит моржей к северу, а там их уже поджидают разъярённые белые медведи

Биологи заметили смещение ареала обитания моржей к северу из-за изменений климата

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Из-за глобального потепления основные ареалы обитания и границы миграции моржей смещаются к северу, сообщил замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков на международной научно-практической конференции в Сколково.

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Из-за изменений климата кромка постоянного ледяного покрова передвигается к северу, а ледостав в Беринговом море осенью начинается всё позднее.

"Вследствие этого меняются границы ареала обитания моржа и его миграции, основные нагульные районы, растёт смертность молодняка, снижается темп пополнения популяции", — пояснил биолог.

Весной лёд сходит раньше, из-за чего моржи вынуждены больше времени проводить на береговых лежбищах. Там им грозит опасность в лице белых медведей, приплывающих на дрейфующих льдинах.

"Появление белых медведей вызывает панические сходы в воду, во время которых звери давят друг друга. По данным 2018 года, смертность моржей из-за паники на трёх ключевых лежбищах приблизилась к тысяче особей. Среди погибших животных преобладают детёныши первого года жизни и самки", — посетовал учёный.

В результате к 2018-2019 году приплод у моржей снизился до 10% от численности популяции с 19% в конце XX века.

Тем временем Сибирь стали заселять животные, доселе там не приживавшиеся, заметили томские учёные.