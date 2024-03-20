Из-за изменений климата Западную Сибирь заселяет енотовидная собака — чем опасно такое биоразнообразие

Томские биологи проследили изменения сибирской фауны из-за глобального потепления

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Биоразнообразие сибирской фауны всё больше расширяется за счёт традиционно южных животных, заметили учёные Биологического института Томского государственного университета. Они отследили корреляцию этих изменений с глобальным потеплением, о результатах исследования сообщила пресс-служба ТГУ.

Фото: Wikimedia Commons by Piotr Kuczynski is licensed under CC BY-SA 3.0

Одним из объектов изучения стал самый показательный пример такой динамики в сибирской экосистеме — енотовидная собака. Этот вид был завезён в Томскую область в 1930-е годы, но не прижился в тогдашних суровых климатических условиях. Сейчас хищники сами распространяются из европейской части России, и численность их, видимо, будет расти.

Основными причинами наблюдаемых изменений специалисты называют антропогенное влияние — это не только потепление из-за парниковых газов, но и гидростроительство, и вырубка лесов, и искусственное заселение водоёмов определёнными видами рыбы.

"Наши исследования подтвердили, что основными факторами влияния на виды являются температура и влажность, которые в последнее время меняются", — объясняет заведующая кафедрой зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Анастасия Симакова, руководившая проектом.

Ничего хорошего в росте сибирского биоразнообразия нет: чужеродные виды вытесняют привычных обитателей с обжитых ими территорий, что приводит к сокращению популяций. Реже встречается краснощёкий суслик, а лесостепной сурок вынужден мигрировать, чтобы выжить.

Пока что экосистема Сибири в известной мере демонстрирует устойчивость, но если агрессивный антропогенный прессинг усилится, хрупкое равновесие может быть нарушено, предупреждают учёные.

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