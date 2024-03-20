Из-за изменений климата Западную Сибирь заселяет енотовидная собака — чем опасно такое биоразнообразие

Биоразнообразие сибирской фауны всё больше расширяется за счёт традиционно южных животных, заметили учёные Биологического института Томского государственного университета. Они отследили корреляцию этих изменений с глобальным потеплением, о результатах исследования сообщила пресс-служба ТГУ.
Одним из объектов изучения стал самый показательный пример такой динамики в сибирской экосистеме — енотовидная собака. Этот вид был завезён в Томскую область в 1930-е годы, но не прижился в тогдашних суровых климатических условиях. Сейчас хищники сами распространяются из европейской части России, и численность их, видимо, будет расти.
Основными причинами наблюдаемых изменений специалисты называют антропогенное влияние — это не только потепление из-за парниковых газов, но и гидростроительство, и вырубка лесов, и искусственное заселение водоёмов определёнными видами рыбы.
"Наши исследования подтвердили, что основными факторами влияния на виды являются температура и влажность, которые в последнее время меняются", — объясняет заведующая кафедрой зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Анастасия Симакова, руководившая проектом.
Ничего хорошего в росте сибирского биоразнообразия нет: чужеродные виды вытесняют привычных обитателей с обжитых ими территорий, что приводит к сокращению популяций. Реже встречается краснощёкий суслик, а лесостепной сурок вынужден мигрировать, чтобы выжить.
Пока что экосистема Сибири в известной мере демонстрирует устойчивость, но если агрессивный антропогенный прессинг усилится, хрупкое равновесие может быть нарушено, предупреждают учёные.
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