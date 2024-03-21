Как им удалось построить такое: на дне итальянского озера были обнаружены 7000-летние каноэ, поражающие своей "современностью"

Исследование доисторических каноэ, обнаруженных в поселении Ла Мармотта на дне озера Браччано в Италии возрастом около 7000 лет, проливает свет на высокий уровень морских навыков и технологической сложности, достигнутой древними мореплавателями неолита.
Каноэ, найденные на этом месте, включая крупнейшее из них, изготовлены из огромного дубового ствола и имеют характерные усиления, предназначенные для увеличения прочности корпуса и улучшения управляемости водного транспортного средства. Древние моряки также использовали различные предметы, вероятно, для крепления парусов или других морских компонентов, что свидетельствует о стремлении к увеличению безопасности и стабильности судов, сообщает Planet Today.
Исследователи предполагают, что каноэ использовались не только для плавания по озеру, но и для путешествий по реке Арроне и, возможно, дальше, что подтверждается артефактами, найденными в поселении, а также экспериментами с реконструкцией одного из каноэ, которые демонстрировали способность судов преодолевать значительные расстояния по морю.
Таким образом, исследование древних каноэ в поселении Ла Мармотта не только раскрывает технологическое достижение древних мореплавателей, но и предоставляет ценную информацию о неолитической навигации и торговле в регионе Средиземноморья.
Анастасия Ширвиндт поделилась воспоминаниями.