Как им удалось построить такое: на дне итальянского озера были обнаружены 7000-летние каноэ, поражающие своей "современностью"

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Planet Today: на дне озера в Италии были обнаружены древние каноэ

1:18
Наука

Исследование доисторических каноэ, обнаруженных в поселении Ла Мармотта на дне озера Браччано в Италии возрастом около 7000 лет, проливает свет на высокий уровень морских навыков и технологической сложности, достигнутой древними мореплавателями неолита.

Planet Today: на дне озера в Италии были обнаружены древние каноэ
Фото: Wikipedia by Yemi festus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Каноэ, найденные на этом месте, включая крупнейшее из них, изготовлены из огромного дубового ствола и имеют характерные усиления, предназначенные для увеличения прочности корпуса и улучшения управляемости водного транспортного средства. Древние моряки также использовали различные предметы, вероятно, для крепления парусов или других морских компонентов, что свидетельствует о стремлении к увеличению безопасности и стабильности судов, сообщает Planet Today.

Исследователи предполагают, что каноэ использовались не только для плавания по озеру, но и для путешествий по реке Арроне и, возможно, дальше, что подтверждается артефактами, найденными в поселении, а также экспериментами с реконструкцией одного из каноэ, которые демонстрировали способность судов преодолевать значительные расстояния по морю.

Таким образом, исследование древних каноэ в поселении Ла Мармотта не только раскрывает технологическое достижение древних мореплавателей, но и предоставляет ценную информацию о неолитической навигации и торговле в регионе Средиземноморья.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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