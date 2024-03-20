Компании получат миллионы исков: Apple и Google предупредили о нарушении пользовательского соглашения в случае отключения смартфонов в России

Юрист Каляпин: Apple и Google нарушат пользовательское соглашение, если отключат свои смартфоны в России

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Apple и Google (последняя является создателем операционной системы Android) нарушат пользовательское соглашение, если отключат свои смартфоны в России. Об этом Pravda.Ru заявил юрист Игорь Каляпин.

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"Безусловно, мы же у них этот товар купили, эту железку, значит он должна работать. И если там существует такая техническая возможность, хотя я в этом сильно сомневаюсь, и они эту техническую возможность вдруг используют, это нарушение пользовательского соглашения", - рассказал правозащитник.

По его словам, россияне будет в праве обратиться в суд, но есть одна загвоздка.

"Другое дело, что где этот суд будет происходить, мне вот не очень понятно. Но теоретически да. Наверное, в какой-то международный суд, который, опять же, скорее всего, прямо прописан в том договоре, на основании которого эти партии каких-то смартфонов ввозились на территорию Российской Федерации. То есть вот эти международные контракты, по которым это железо приобреталось, наверняка предусматривают и место для решения споров по этим контрактам", - добавил он.

Каляпин отметил, что в таком случае механизм будет такой: граждане предъявляют иски продавцам, а те далее по цепочке подают иски на другие фирмы.

Ранее Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко допустил сценарий отключения корпорациями Google и Apple всех своих смартфонов в России. По словам Кузьменко, при таком раскладе гаджеты станут бесполезными, однако на такое компании вряд ли пойдут, поскольку им не выгодно — будут многомиллионные иски в их сторону, плюс сильно пострадает репутация.

Эксперты сомневаются в возможности компании отключить свои смартфоны.