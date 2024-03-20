Алмаз может потерять лидерство в крепкости: ученые обнаружили, что новая фаза углерода обладает устойчивостью к сжатию на 30% больше

JPCL: ученые обнаружили возможность синтеза материала на 30% крепче алмаза

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное физиками из США и Швеции, призвано разъяснить поведение углерода при высоком давлении и температуре.

Фото: Wikipedia by Fatimazt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Они обнаружили, что в результате молекулярно-динамического моделирования на суперкомпьютере появилась новая конфигурация углерода, известная как восьмиатомная объемно-центрированная кубическая фаза (BC8). Эта фаза, по их результатам, обладает устойчивостью к сжатию на 30% больше, чем алмаз — самый твердый из известных материалов на Земле.

Предполагается, что BC8 ранее была обнаружена в кремнии и германии, что дало основания полагать её существование в углероде. Однако, до настоящего времени синтез BC8 в лабораторных условиях оказывался затруднительным. Исследователи утверждают, что причина заключается в узком диапазоне высокого давления и температуры, необходимых для образования этой фазы, сообщает Journal of Physical Chemistry Letters (JPCL).

Недавние результаты моделирования помогли более точно определить эти условия, что может значительно облегчить достижение синтеза BC8 в лабораторных условиях. Сейчас исследователи продолжают свои эксперименты в Национальном центре зажигания с целью подтверждения этих теоретических результатов и дальнейшего изучения свойств этой уникальной фазы углерода.