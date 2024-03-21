Замороженные во времени: картины галактик раскрывают древние тайны космоса

Физик утверждает, что во Вселенной нет тёмной материи и ей 27 миллиардов лет

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Звуковые волны, замороженные в картах галактик по всей Вселенной, могут быть толкованы как следы Большого взрыва, который произошел на 13 миллиардов лет раньше, чем предполагают современные модели, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале "The Astrophysical Journal".

Фото: eso.org by ESO/M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В прошлом году физик-теоретик Раджендра Гупта из Университета Оттавы в Канаде предложил необычную гипотезу о возрасте Вселенной.

Он предположил, что принятый в настоящее время возраст Вселенной — это искусственное создание света, скрывающее её истинную древность и избавляющее нас от необходимости объяснения скрытых сил.

Новый анализ Гупты указывает на то, что колебания в ранние моменты времени, сохраненные в крупномасштабных космических структурах, подтверждают его гипотезу.

"Результаты исследования подтверждают, что наше предыдущее исследование возраста Вселенной, равного 26,7 миллиардам лет, позволяет нам утверждать, что Вселенной не нужна темная материя для своего существования", — говорит Гупта. "Стандартная космология предполагает, что ускоренное расширение Вселенной вызвано тёмной энергией, но на самом деле это происходит из-за ослабления сил природы с расширением, а не из-за тёмной энергии".

Если вернуться к общепринятым моделям ускоренного расширения, то около 13,7 миллиардов лет назад пустота космоса перестала бы быть столь же пустой. В то время каждая частичка материи во Вселенной была бы ограничена объёмом, который теперь можно поместить в верхний карман, оставляя место.

Однако измерения "свежеиспеченных" галактик, прошедших через миллиарды лет, показывают, что Вселенная кажется удивительно зрелой для таких молодых космических объектов.

Это ставит перед астрономами дилемму: либо существующие модели эволюции галактик и чёрных дыр нуждаются в корректировке, либо Вселенная действительно существует намного дольше, чем мы думали.

Современные космологические модели предполагают, что определенные силы, регулирующие взаимодействие частиц, остаются неизменными со временем. Гупта вызывает эту "константу связи", предполагая, как она могла бы влиять на расширение пространства на протяжении очень длительных периодов времени.

Новые гипотезы всегда привлекают внимание научного сообщества. Однако идея Гупты не совсем нова — она в основном основана на концепции, которая была предложена почти столетие назад Фрицем Цвикки, швейцарским физиком, в конце 1920-х годов.

Он задался вопросом, не является ли краснение света отдалённых объектов результатом потери энергии, подобной утомлению марафонца после долгого путешествия через тысячелетия в космосе.