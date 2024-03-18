Проверили экспериментально, гробит ли батарею быстрая зарядка

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Опровергнут вред быстрой зарядки для Li-ion аккумуляторов

1:46
Наука » Технологии

Быстрая зарядка не наносит никакого вреда Li-ion аккумуляторам, доказал автор портала Хабр с ником Telnov_WIKI. Чтобы убедиться в этом, он провёл эксперимент.

Опровергнут вред быстрой зарядки для Li-ion аккумуляторов
Фото: PxHere is licensed under CC0

В нём исследованы батареи формфактора 18650, часто применяющиеся в устройствах с высоким током потребления — электроинструментах, электронных сигаретах, мощных фонарях и некоторых видах электротранспорта.

Аккумуляторы прошли 100 циклов заряда/разряда током 20 ампер (рекомендуемый производителем — 4-5 А). По мнению экспериментатора, 100 циклов достаточно, чтобы полученные данные экстраполировать на весь срок службы.

"Ускорение деградации заметно в первые 15-20 циклов и на этапе, когда ресурс аккумулятора подходит к концу. Следовательно, если за первые 100 циклов аккумулятор потерял 8% емкости, то за следующие 100 циклов потеряет меньше 8%. То есть хуже, чем измерено в первые 100 циклов уже не будет", — объясняет он.

Затем автор исследования измерил оставшуюся ёмкость и сравнил полученные данные с теми, что заявлены в документации на батареи при условии их эксплуатации в нормальном режиме.

Оба типа испытанных элементов питания — Sanyo NSX и LG 18650HG2 — показали себя достойно, потеряв в результате "издевательств" над ними порядка 10% ресурса.

"Даже в жёстком режиме эксплуатации аккумуляторы отдают обещанные 300 циклов заряда-разряда. Аккумуляторы умирают, быстро деградируют и горят по причинам, которые не связаны с быстрой зарядкой", — резюмирует эксперт.

О них он обещал рассказать позже — эксперименты, по его словам, продолжаются.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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