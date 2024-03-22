У Бразилии нашли затонувший большой остров. Он возвышался над водой 45 миллионов лет назад и в итоге стал вулканическим плато

Найден затонувший тропический остров размером с Исландию, возвышавшийся над водой 45 миллионов лет назад

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно была обнаружена небольшая "Атлантида" в юго-западной части Атлантического океана. Это подводное вулканическое плато, которое, как выяснили исследователи, представляло собой цветущий тропический остров 45 миллионов лет назад.

Фото: Цифровое фото, сделанное пользователем: Postdlf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

По информации, представленной на ресурсе eos.org, в 2018 году бразильскими и британскими учёными было проведено исследование морского дна в районе вулканического плато, известного как возвышенность Рио-Гранде.

При изучении донных образцов были обнаружены породы, нехарактерные для данной местности, которые как казалось, будто происходят с суши. С использованием управляемого подводного аппарата исследователи обнаружили слои красной глины, что является аномалией для морского дна.

После изучения этого района эксперты пришли к выводу, что минеральный состав красной глины мог сформироваться только после выветривания на открытом воздухе в тропических условиях. Красная глина прорывается здесь сквозь чёрную базальтовую лаву.

Ученые определили возраст глины в 45 миллионов лет, что указывает на то, что остров тогда погрузился на дно океана. Этот подводный остров расположен в 1 200 километрах от бразильского побережья, а его площадь примерно соответствует площади Исландии.