У Бразилии нашли затонувший большой остров. Он возвышался над водой 45 миллионов лет назад и в итоге стал вулканическим плато

Недавно была обнаружена небольшая "Атлантида" в юго-западной части Атлантического океана. Это подводное вулканическое плато, которое, как выяснили исследователи, представляло собой цветущий тропический остров 45 миллионов лет назад.
По информации, представленной на ресурсе eos.org, в 2018 году бразильскими и британскими учёными было проведено исследование морского дна в районе вулканического плато, известного как возвышенность Рио-Гранде.
При изучении донных образцов были обнаружены породы, нехарактерные для данной местности, которые как казалось, будто происходят с суши. С использованием управляемого подводного аппарата исследователи обнаружили слои красной глины, что является аномалией для морского дна.
После изучения этого района эксперты пришли к выводу, что минеральный состав красной глины мог сформироваться только после выветривания на открытом воздухе в тропических условиях. Красная глина прорывается здесь сквозь чёрную базальтовую лаву.
Ученые определили возраст глины в 45 миллионов лет, что указывает на то, что остров тогда погрузился на дно океана. Этот подводный остров расположен в 1 200 километрах от бразильского побережья, а его площадь примерно соответствует площади Исландии.
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