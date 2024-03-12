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Космические лучи позволили точно установить: заселение Европы началось с Украины

Первые европейцы появились 1,4 миллиона лет назад на территории Украины

2:50
Наука

Древние люди начали заселять Европу с территории современной Украины, установила международная группа учёных. Один из них, старший научный сотрудник Института геофизики Чешской академии наук Джон Янсен, рассказал об открытии в The Conversation.

Первые европейцы появились 1,4 миллиона лет назад на территории Украины
Фото: Institute of Archaeology of the Ukrainian Academy of Sciences

Специалисты изучили каменные орудия, найденные на месте стоянки времён палеолита Королёво на реке Тиса в Закарпатской области. Раскопки там ведутся с 1970-х годов, обнаружены тысячи артефактов, датировавшихся ранее возрастом примерно 710-770 тысяч лет.

Настолько древние предметы плохо поддаются датировке методами, традиционно применяемыми учёными — радиоуглеродным анализом (он достоверен до 50 тысяч лет) и люминесцентным датированием (обычно не более 300 тысяч лет или около того).

Измерения остаточного магнетизма в вышележащих отложениях показали, что самые нижние инструменты появились ещё до последней смены магнитных полюсов Земли — инверсии Матуямы-Брюнеса, произошедшей 0,8 миллиона лет назад.

Учёные решили уточнить возраст нескольких самых старых орудий — чоппера (прообраз каменного топора) и обточенного с двух сторон отщепа. Для этого применили инновационный метод с использованием космогенных нуклидов, образующихся под влиянием излучения сверхновых, достигшего Земли. Он довольно точен в диапазоне до 5 миллионов лет, а больше и не надо, потому что раньше людей точно не было.

Измерение соотношения содержания изотопов бериллия-10 (период полураспада 1,4 миллиона лет) алюминия-26 (0,7 миллиона лет) позволило узнать, что орудия изготовлены от 1,3 до 1,5 миллиона лет назад (диапазон неопределенности 1 сигма), что делает их самыми древними рукотворными предметами из когда-либо найденных в Европе. Судя по примитивности орудий, они созданы представителями вида Homo erectus.

По общепринятым представлениям предки современных людей расселялись по миру из Африки через Левант (Ближний Восток) в межледниковые периоды. Теперь очевидно, что путь их пролегал через территорию современной Украины. Это вполне соотносится и с многочисленными следами жизнедеятельности человека прямоходящего на Кавказе, и с климатическими колебаниями — один из трёх тёплых периодов был как раз 1,4 миллиона лет назад.

"Королёво устраняет миграционный разрыв между Кавказом (1,8 миллиона лет назад) и местами на юго-западе Европы, датируемыми 1,2-1,1 миллиона лет назад, в Атапуэрке и Валлоне", — резюмирует Янсен.

Заселение Европы
Заселение Европы
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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