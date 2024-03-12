Группой международных биологов впервые было проведено молекулярное исследование последствий семидневного голодания для организма человека. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Лондонского университета королевы Марии (QMUL), ученые этого университета впервые отследили на молекулярном уровне процессы изменения работы различных органов в теле человека во время длительного голодания, включая пост.
Продолжительное воздержание от пищи способствует потере лишнего веса и улучшает функционирование многих органов организма, однако эти положительные изменения проявляются только после трех дней голодания.
Эти выводы были сделаны исследователями в ходе эксперимента с участием добровольцев, которые в течение недели употребляли только воду. В результате средний вес участников снизился на 5,7 килограмма, и, что более важно, произошли значительные изменения в концентрации более тысячи белков в различных органах.
Большинство этих изменений были положительными, оказав воздействие на работу различных органов, включая мозг.
Тем не менее, ученые предупреждают о возможных негативных последствиях. Поскольку реакции организма могут быть индивидуальными, голодание следует начинать только под наблюдением врача.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.