Открытие столетия: как семидневное голодание изменяет ваш мозг и органы

Ученые выяснили, как организм реагирует на недельное голодание

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Группой международных биологов впервые было проведено молекулярное исследование последствий семидневного голодания для организма человека. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Лондонского университета королевы Марии (QMUL), ученые этого университета впервые отследили на молекулярном уровне процессы изменения работы различных органов в теле человека во время длительного голодания, включая пост.

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Продолжительное воздержание от пищи способствует потере лишнего веса и улучшает функционирование многих органов организма, однако эти положительные изменения проявляются только после трех дней голодания.

Эти выводы были сделаны исследователями в ходе эксперимента с участием добровольцев, которые в течение недели употребляли только воду. В результате средний вес участников снизился на 5,7 килограмма, и, что более важно, произошли значительные изменения в концентрации более тысячи белков в различных органах.

Большинство этих изменений были положительными, оказав воздействие на работу различных органов, включая мозг.

Тем не менее, ученые предупреждают о возможных негативных последствиях. Поскольку реакции организма могут быть индивидуальными, голодание следует начинать только под наблюдением врача.