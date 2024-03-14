Откройте секрет молодости: как один напиток преображает вашу кожу за три месяца

Ученые обнаружили напиток, который способен избавить от морщин

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Один напиток способен вернуть коже лица свежесть и подтянутость, утверждают ученые. Исследования показывают, что добавление этого напитка в рацион приводит к положительным изменениям уже через три месяца.

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По данным портала "Росбалт", употребление какао может значительно улучшить текстуру и эластичность кожи. Эти результаты подтверждены многочисленными исследованиями в данной области. Однако, чтобы бороться с морщинами, рекомендуется употреблять чистое какао, без добавок.

Для укрепления эффекта специалисты советуют также поддерживать сбалансированный рацион и проводить регулярные очищающие процедуры, чтобы защитить кожу от воздействия вредных факторов окружающей среды.