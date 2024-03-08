Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сарик Андреасян готовился к съемках фильма "Онегин" пять лет
СМИ считают, что процесс назначения нового генсека НАТО затянется
Аналитик Dota 2 Ярослав NS Кузнецов оценил обновление
Весной ожидается спрос на страховки для электросамокатов
Появилась информация о происходящем с ВСУ под Авдеевкой
В результате атаки ВСУ есть жертвы
Группа ученых выявила устойчивость к радиации у чернобыльских червей
Артист Филипп Киркоров появился на сцене в золотом костюме
Иосиф Пригожин сравнил поведение Аллы Пугачевой с телефонными мошенниками
Группа ученых из британской компании Colossal достигла прогресса в проекте по воскрешению мамонтов

Ученые ведут исследование по воскрешению мамонтов

2:12
Наука

Британская биотехнологическая компания Colossal достигла значительного прогресса в своем проекте по воскрешению шерстистых мамонтов, вымерших около 4000 лет назад. Исследователи создали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) слонов, которые обладают потенциалом превращаться в любую ткань организма мамонта, как сообщает The New York Times (NYT).

Ученые ведут исследование по воскрешению мамонтов
Фото: openverse by Mauricio Antón is licensed under CC BY 2.5

По словам Эрионы Хисолли, руководителя отдела биологических наук Colossal, получение ИПСК позволит компании обойтись без использования клеток живых слонов и создать крупный запас яйцеклеток для дальнейших экспериментов.

Colossal, основанная в 2021 году, планирует воссоздать шерстистых мамонтов к 2028 году. Ученые собираются восстановить геном мамонтов на основе найденных образцов и заполнить пробелы с помощью ДНК современных азиатских слонов, геномы которых совпадают на 99,6%. Эмбрионы планируется подсадить слонихам-суррогатным матерям.

Компании также необходимо найти страны-партнеры, которые согласятся предоставить территории для выпуска мамонтов. Предполагается, что популяция будет обитать в тундре. В Colossal утверждают, что пищевые привычки шерстистых мамонтов окажут положительное влияние на эти экосистемы.

NYT отмечает, что исследование Colossal основано на работах японского лауреата Нобелевской премии 2012 года Синъи Яманаки, который первым получил ИПСК из клеток взрослых мышей.

Винсент Линч, биолог из Университета Буффало, положительно оценил достижения Colossal. По его мнению, ИПСК могут помочь ученым понять, почему у слонов редко развивается рак.

Устойчивость слонов к раку отчасти обусловлена белком TP53, который вызывает самоуничтожение клеток, проявляющих тенденцию к неконтролируемому росту. Этот ген присутствует у всех млекопитающих, но у слонов их 29 копий. Однако наличие этого белка также затрудняло получение стволовых клеток слонов, поскольку он препятствовал перепрограммированию взрослых клеток в ИПСК.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры. 

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
Полынь — полезный сорняк на участке
Посадите этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт
"Я два года кормила бессовестного менеджера". Разгневанные клиенты "Сбера" требуют расторгнуть полис "Семейный актив"
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
Елена Зеленская чувствует, что развязка на Украине уже близка Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Лидер группы "АукцЫон" Сергей Рогожин рассказал, почему Дмитрий Нагиев ушел с Первого канала
Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде
Толстянка начнёт цвести: простая подкормка заставит её бросать бутоны
Толстянка начнёт цвести: простая подкормка заставит её бросать бутоны
Последние материалы
Сарик Андреасян готовился к съемках фильма "Онегин" пять лет
СМИ считают, что процесс назначения нового генсека НАТО затянется
Аналитик Dota 2 Ярослав NS Кузнецов оценил обновление
Весной ожидается спрос на страховки для электросамокатов
Появилась информация о происходящем с ВСУ под Авдеевкой
В результате атаки ВСУ есть жертвы
Группа ученых выявила устойчивость к радиации у чернобыльских червей
Артист Филипп Киркоров появился на сцене в золотом костюме
Ученые ведут исследование по воскрешению мамонтов
Иосиф Пригожин сравнил поведение Аллы Пугачевой с телефонными мошенниками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников