Группа ученых из британской компании Colossal достигла прогресса в проекте по воскрешению мамонтов

Ученые ведут исследование по воскрешению мамонтов

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Британская биотехнологическая компания Colossal достигла значительного прогресса в своем проекте по воскрешению шерстистых мамонтов, вымерших около 4000 лет назад. Исследователи создали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) слонов, которые обладают потенциалом превращаться в любую ткань организма мамонта, как сообщает The New York Times (NYT).

Фото: openverse by Mauricio Antón is licensed under CC BY 2.5

По словам Эрионы Хисолли, руководителя отдела биологических наук Colossal, получение ИПСК позволит компании обойтись без использования клеток живых слонов и создать крупный запас яйцеклеток для дальнейших экспериментов.

Colossal, основанная в 2021 году, планирует воссоздать шерстистых мамонтов к 2028 году. Ученые собираются восстановить геном мамонтов на основе найденных образцов и заполнить пробелы с помощью ДНК современных азиатских слонов, геномы которых совпадают на 99,6%. Эмбрионы планируется подсадить слонихам-суррогатным матерям.

Компании также необходимо найти страны-партнеры, которые согласятся предоставить территории для выпуска мамонтов. Предполагается, что популяция будет обитать в тундре. В Colossal утверждают, что пищевые привычки шерстистых мамонтов окажут положительное влияние на эти экосистемы.

NYT отмечает, что исследование Colossal основано на работах японского лауреата Нобелевской премии 2012 года Синъи Яманаки, который первым получил ИПСК из клеток взрослых мышей.

Винсент Линч, биолог из Университета Буффало, положительно оценил достижения Colossal. По его мнению, ИПСК могут помочь ученым понять, почему у слонов редко развивается рак.

Устойчивость слонов к раку отчасти обусловлена белком TP53, который вызывает самоуничтожение клеток, проявляющих тенденцию к неконтролируемому росту. Этот ген присутствует у всех млекопитающих, но у слонов их 29 копий. Однако наличие этого белка также затрудняло получение стволовых клеток слонов, поскольку он препятствовал перепрограммированию взрослых клеток в ИПСК.