Биоинженеры сумели напечатать на открытой ране живую кожу с растущими на ней волосами

Учёные из Университета штата Пенсильвания напечатали многослойную живую кожу прямо на открытой ране. О своём достижении они рассказали в Bioactive Materials.
3D-печать уже применяется для восстановления поврежденных участков кожи. Но впервые удалось создать таким методом полнофункциональный орган, на котором даже растут волосы.
Для этого использовалось несколько видов биочернил — из человеческой жировой ткани, стволовых клеток и фибриногена.
Кожа была напечатана прямо на голове у крысы взамен предварительно срезанного её собственного скальпа.
"Мы печатали непосредственно на месте травмы с целью формирования гиподермы, которая способствует заживлению ран, образованию волосяных фолликулов, регулированию температуры и многому другому", — объясняет профессор биоинженерных технологий Ибрагим Озболат.
В течение двух недель напечатанный кожный лоскут прижился на голове лабораторного грызуна и в нём начали развиваться волосяные фолликулы.
Результатом экспериментов станет улучшение восстановления после реконструктивных операций. Напечатанную кожу почти не отличить от настоящей, что положительно сказывается на психическом благополучии пациентов.
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