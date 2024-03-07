Биоинженеры сумели напечатать на открытой ране живую кожу с растущими на ней волосами

Впервые удалось напечатать многослойную живую кожу прямо на открытой ране

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета штата Пенсильвания напечатали многослойную живую кожу прямо на открытой ране. О своём достижении они рассказали в Bioactive Materials.

Фото: Jacobs School of Engineering is licensed under CC BY 3.0

3D-печать уже применяется для восстановления поврежденных участков кожи. Но впервые удалось создать таким методом полнофункциональный орган, на котором даже растут волосы.

Для этого использовалось несколько видов биочернил — из человеческой жировой ткани, стволовых клеток и фибриногена.

Кожа была напечатана прямо на голове у крысы взамен предварительно срезанного её собственного скальпа.

"Мы печатали непосредственно на месте травмы с целью формирования гиподермы, которая способствует заживлению ран, образованию волосяных фолликулов, регулированию температуры и многому другому", — объясняет профессор биоинженерных технологий Ибрагим Озболат.

В течение двух недель напечатанный кожный лоскут прижился на голове лабораторного грызуна и в нём начали развиваться волосяные фолликулы.

Результатом экспериментов станет улучшение восстановления после реконструктивных операций. Напечатанную кожу почти не отличить от настоящей, что положительно сказывается на психическом благополучии пациентов.

3D-биопечать