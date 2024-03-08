Удивительные открытия на Марсе: как геологи раскрывают тайны его гигантских вулканов

Nature Astronomy: марсианские вулканы возникли из-за вертикальной тектоники

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Геологи из США и КНР в совместной работе пришли к удивительным выводам о формировании гигантских вулканов на Марсе. Согласно новому исследованию, опубликованному в Nature Astronomy, на Красной планете в древности происходили процессы тектоники, аналогичные тем, что наблюдались на Земле примерно три миллиарда лет назад.

Фото: Openverse by NASA's Marshall Space Flight Center is licensed under CC BY-NC 2.0

Сохранность древней коры Марса предоставляет уникальную возможность изучить раннюю историю планеты, что затруднено на Земле из-за активной тектонической активности и эрозии. Ранее считалось, что Марс имеет монолитную базальтовую кору, но новые данные указывают на возможность периодического образования кислых пород вследствие магматических процессов.

Исследование обнаружило разнообразие вулканических структур в южных высокогорьях Марса, в районе бассейна Эридании, возраст которого оценивается в 3,5–4 миллиарда лет. Инфракрасное зондирование показало, что вулканизм на Марсе характеризуется различными типами лавы, от оливинсодержащих базальтов до объёмных дацитовых вулканических образований.

Этот разнообразный магматический состав сопровождается разнообразием вулканических структур, таких как купола, стратовулканы, кальдеры и пирокластические щиты, часто встречающиеся в окрестностях крупных бассейнов. Бассейны Эридании имеют глубину от 2 до 4 км и характеризуются тонким слоем коры, а также нарушениями глубинной структуры магнитного поля Марса.

Исследователи полагают, что эти бассейны могут свидетельствовать о древних процессах тектонической активности, аналогичных тем, которые имели место на Земле в архейскую эпоху, приводящих к реорганизации земной коры и формированию разнообразных вулканических структур.

Это открытие расширяет наше представление о процессах планетарной эволюции и помогает рассматривать Марс как объект, содержащий ценные данные о прошлых геологических процессах в Солнечной системе.