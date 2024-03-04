Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Кирове создали биоплёнку на основе лактобактерий
"Я предпочел бы покинуть этот самолет!". Пассажиры, которые отказываются лететь на Boeing 737 Max
Туристам перечислили 5 бесплатных вещей, которые они могут попросить в самолете
Попытка ограбления магазина на юго-востоке Москвы: "Не грози Рязанскому проспекту!"
Какую правильно подобрать воду для черепах
Пригожин назвал артистов, которые могут исполнить гимн России
Иван Охлобыстин признался, что Артур Смольянинов* для него умер
Измени подход: соблюдайте правила домашнего ухода за ресницами, включая регулярное очищение и применение масла
В Минюсте Украины предложили мобилизовывать осужденных за коррупцию и нарушение ПДД
Одно сходство ВИЧ и змеиных токсинов позволило разработать универсальное противоядие.

РИА Новости: создано универсальное противоядие от самых смертоносных змей

2:08
Наука

В США близки к созданию универсального противоядия, эффективного против любых змей. Учёным помогла одна особенность, присущая и токсинам ядовитых змей, и вирусам, таким как ВИЧ. Подробности рассказали РИА Новости в понедельник.

РИА Новости: создано универсальное противоядие от самых смертоносных змей
Фото: PxHere by CC0

Змеи — самые крупные из ядовитых животных. И самые опасные для человека, потому что, как правило, при неоказании своевременной медпомощи их укусы смертельны.

"Каждый год от рептилий страдают порядка двух миллионов человек на всех континентах, кроме Антарктиды", — констатируется в материале.

Жертву укуса змеи спасают специальной сывороткой. Ввести её надо максимально быстро (например, после нападения мамбы человеку остаётся жить 45 минут). Действует она против определённого вида змей, хранится только в холодильнике, поэтому запастись невозможно.

Разработке универсального препарата препятствует разнообразие змеиных токсинов — каждый из них уникален по своему составу и обладает специфичным биологическим действием.

Вместе с тем в молекулах большинства ядов есть схожие участки. Подобная особенность характерна для ВИЧ, который сильно мутирует, но некоторые фрагменты его генома остаются неизменными, что позволяет создавать эффективные противовирусные лекарства.

Учёные сравнили яды элапид — основной группы змей, куда входят мамбы, кобры и крайты, и нашли сходство трёхпальцевых токсинов 3FTx, ответственных за паралич жертвы. Затем выбрали из более 50 миллиардов человеческих антител то, которое лучше всего с ними связывается — 95Mat5.

Антидот уже синтезировали и испытали на мышах. Он спас отравленным змеиным ядом бедолагам не только жизнь, но и подвижность, не дав развиться параличу.

Новинка неэффективна против яда гадюк, но самое главное — изобретена методика. Комбинируя антитела, можно будет изготовить любой антидот, при этом чисто синтетического характера, не требующий мучений скотины (чтобы сделать сыворотку для лечения укуса гадюки, её яд вводят лошадям).

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как правильно использовать сосновые шишки в садоводстве
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Вашингтон не заинтересован в сегодняшнем перемирии России и Украины Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Последние материалы
В Кирове создали биоплёнку на основе лактобактерий
"Я предпочел бы покинуть этот самолет!". Пассажиры, которые отказываются лететь на Boeing 737 Max
Туристам перечислили 5 бесплатных вещей, которые они могут попросить в самолете
Попытка ограбления магазина на юго-востоке Москвы: "Не грози Рязанскому проспекту!"
Какую правильно подобрать воду для черепах
Пригожин назвал артистов, которые могут исполнить гимн России
Иван Охлобыстин признался, что Артур Смольянинов* для него умер
РИА Новости: создано универсальное противоядие от самых смертоносных змей
Измени подход: соблюдайте правила домашнего ухода за ресницами, включая регулярное очищение и применение масла
В Минюсте Украины предложили мобилизовывать осужденных за коррупцию и нарушение ПДД
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников