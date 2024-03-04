Одно сходство ВИЧ и змеиных токсинов позволило разработать универсальное противоядие.

РИА Новости: создано универсальное противоядие от самых смертоносных змей

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

В США близки к созданию универсального противоядия, эффективного против любых змей. Учёным помогла одна особенность, присущая и токсинам ядовитых змей, и вирусам, таким как ВИЧ. Подробности рассказали РИА Новости в понедельник.

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Змеи — самые крупные из ядовитых животных. И самые опасные для человека, потому что, как правило, при неоказании своевременной медпомощи их укусы смертельны.

"Каждый год от рептилий страдают порядка двух миллионов человек на всех континентах, кроме Антарктиды", — констатируется в материале.

Жертву укуса змеи спасают специальной сывороткой. Ввести её надо максимально быстро (например, после нападения мамбы человеку остаётся жить 45 минут). Действует она против определённого вида змей, хранится только в холодильнике, поэтому запастись невозможно.

Разработке универсального препарата препятствует разнообразие змеиных токсинов — каждый из них уникален по своему составу и обладает специфичным биологическим действием.

Вместе с тем в молекулах большинства ядов есть схожие участки. Подобная особенность характерна для ВИЧ, который сильно мутирует, но некоторые фрагменты его генома остаются неизменными, что позволяет создавать эффективные противовирусные лекарства.

Учёные сравнили яды элапид — основной группы змей, куда входят мамбы, кобры и крайты, и нашли сходство трёхпальцевых токсинов 3FTx, ответственных за паралич жертвы. Затем выбрали из более 50 миллиардов человеческих антител то, которое лучше всего с ними связывается — 95Mat5.

Антидот уже синтезировали и испытали на мышах. Он спас отравленным змеиным ядом бедолагам не только жизнь, но и подвижность, не дав развиться параличу.

Новинка неэффективна против яда гадюк, но самое главное — изобретена методика. Комбинируя антитела, можно будет изготовить любой антидот, при этом чисто синтетического характера, не требующий мучений скотины (чтобы сделать сыворотку для лечения укуса гадюки, её яд вводят лошадям).