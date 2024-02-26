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Совет Федерации огласил программу борьбы с цифровым неравенством

Герман Клименко: Россию полностью обеспечат интернетом к 2035 году

1:33
Наука

Россию удастся полностью обеспечить интернетом к 2030-2035 годам, заявил IT-эксперт, глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью "Парламентской газете". Для этого необходимо запустить несколько сотен космических спутников, которые смогут обеспечить покрытие по всей стране, в том числе, в самых маленьких деревнях и поселках.

Герман Клименко: Россию полностью обеспечат интернетом к 2035 году
Фото: flickr.com by Michal Osmenda is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

До этого стабильный интернет появится вдоль федеральных трасс. Уже сейчас Совет Федерации подготовил законопроект, который снимет существующие нормативные ограничения. По словам первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирины Рукавишниковой, нововведения будут иметь кумулятивный эффект, поскольку новые вышки будут обеспечивать стабильную связь не только на территории автодорог, но и на территориях населенных пунктов, которые попадут в зону их покрытия.

Программа по устранению цифрового неравенства (неравномерного распределения доступа к мобильной связи и интернету) на территории России началась в 2021 году. Реализация стратегии должна пройти в два этапа: с 2023 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. В число поставленных целей вошли завершение использования технологии 3G в России и опытная эксплуатация российского телекоммуникационного оборудования стандартов 5G и 6G-Ready до 2030 года.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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