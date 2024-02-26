Совет Федерации огласил программу борьбы с цифровым неравенством

Россию удастся полностью обеспечить интернетом к 2030-2035 годам, заявил IT-эксперт, глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью "Парламентской газете". Для этого необходимо запустить несколько сотен космических спутников, которые смогут обеспечить покрытие по всей стране, в том числе, в самых маленьких деревнях и поселках.
До этого стабильный интернет появится вдоль федеральных трасс. Уже сейчас Совет Федерации подготовил законопроект, который снимет существующие нормативные ограничения. По словам первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирины Рукавишниковой, нововведения будут иметь кумулятивный эффект, поскольку новые вышки будут обеспечивать стабильную связь не только на территории автодорог, но и на территориях населенных пунктов, которые попадут в зону их покрытия.
Программа по устранению цифрового неравенства (неравномерного распределения доступа к мобильной связи и интернету) на территории России началась в 2021 году. Реализация стратегии должна пройти в два этапа: с 2023 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. В число поставленных целей вошли завершение использования технологии 3G в России и опытная эксплуатация российского телекоммуникационного оборудования стандартов 5G и 6G-Ready до 2030 года.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.