На этот раз обошлось: опровергнута анонсированная ранее страшная магнитная буря

Солнечная вспышка прошла мимо Земли, констатировал синоптик Леус

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Мощнейшая за семь лет вспышка на Солнце произошла 23 февраля, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: YT NASA Goddard

В связи с этим прогнозировались различные последствия до землян: красивых — северных сияний в низких широтах, и неприятных — от недомоганий у метеозависимых до нарушения работы связи.

К счастью, прогнозы оказались ошибочными, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В ожидании магнитных бурь прошёл ещё один день…" — написал он в воскресенье.

По данным синоптика, в течение длинного уикенда геомагнитное поле было неустойчивым, но без существенных возмущений в магнитосфере Земли.

"Не ждут ничего существенного и прогностические модели на день завтрашний", — предрёк Леус.

Вспышки на Солнце