На этот раз обошлось: опровергнута анонсированная ранее страшная магнитная буря

Мощнейшая за семь лет вспышка на Солнце произошла 23 февраля, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
В связи с этим прогнозировались различные последствия до землян: красивых — северных сияний в низких широтах, и неприятных — от недомоганий у метеозависимых до нарушения работы связи.
К счастью, прогнозы оказались ошибочными, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В ожидании магнитных бурь прошёл ещё один день…" — написал он в воскресенье.
По данным синоптика, в течение длинного уикенда геомагнитное поле было неустойчивым, но без существенных возмущений в магнитосфере Земли.
"Не ждут ничего существенного и прогностические модели на день завтрашний", — предрёк Леус.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.