Необычная активность: на Солнце зафиксировали крупнейшую за семь лет вспышку

РАН: на Солнце зафиксировали крупнейшую за семь лет вспышку

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

В ИКИ РАН проинформировали, что на Солнце произошла крупнейшая с 2017 года вспышка. Взрыв стал самым мощным в текущем цикле солнечной активности — вспышку квалифицировали как X6.3, передаёт РИА Новости.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

"Зафиксированные солнечные потоки излучения составили около 1 киловатта на квадратный километр, что всего в два-три раза ниже рекордных уровней, произошедших в современной истории", — отметили исследователи.

Последняя мощная вспышка стала уже третьей высшего балла X менее чем за сутки, добавили в лаборатории солнечной астрономии. Экспертами пока оценивается влияние этого события на магнитосферу Земли, но вспышка произошла на обратной стороне солнечного диска и, по словам аналитиков, Земле не угрожает.

Существует 11-летний солнечный цикл. Сейчас он находится в стадии развития, и именно он вызывает солнечные вспышки. Опасность их напрямую зависит от того, где случилась вспышка. От одной энергия может направиться на Землю, а от другой — мимо планеты.