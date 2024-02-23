Необычная активность: на Солнце зафиксировали крупнейшую за семь лет вспышку

В ИКИ РАН проинформировали, что на Солнце произошла крупнейшая с 2017 года вспышка. Взрыв стал самым мощным в текущем цикле солнечной активности — вспышку квалифицировали как X6.3, передаёт РИА Новости.
"Зафиксированные солнечные потоки излучения составили около 1 киловатта на квадратный километр, что всего в два-три раза ниже рекордных уровней, произошедших в современной истории", — отметили исследователи.
Последняя мощная вспышка стала уже третьей высшего балла X менее чем за сутки, добавили в лаборатории солнечной астрономии. Экспертами пока оценивается влияние этого события на магнитосферу Земли, но вспышка произошла на обратной стороне солнечного диска и, по словам аналитиков, Земле не угрожает.
Существует 11-летний солнечный цикл. Сейчас он находится в стадии развития, и именно он вызывает солнечные вспышки. Опасность их напрямую зависит от того, где случилась вспышка. От одной энергия может направиться на Землю, а от другой — мимо планеты.
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