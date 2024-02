Необычная активность: на Солнце зафиксировали крупнейшую за семь лет вспышку

В ИКИ РАН проинформировали, что на Солнце произошла крупнейшая с 2017 года вспышка. Взрыв стал самым мощным в текущем цикле солнечной активности — вспышку квалифицировали как X6.3, передаёт РИА Новости.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0