В Южной Корее учёными найдены "убийцы стареющих клеток", что может привести к революции в anti-age

UNIST: Учеными предложен способ, как обратить вспять старение

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Южнокорейские ученые разработали органические соединения, которые целенаправленно воздействуют на рецепторы, сильно выраженные в мембранах клеток, подверженных старению.

Фото: Openverse by VinothChandar is licensed under CC BY 2.0

По данным издания Журнала Американского химического общества, исследователи из Ульсанского национального института науки и технологий (UNIST) в Южной Корее опубликовали результаты их работы, в которой была разработана эффективная и точечная сенолитическая терапия.

Сенолитики (от англ. "senile" — старческий и "lytic" — разрушающий) представляют собой препараты, направленные на уничтожение стареющих клеток.

Учеными были созданы органические соединения, которые нацеливаются на рецепторы мембран клеток в состоянии старения при высоких уровнях активных форм кислорода. Эти соединения стали катализаторами образования дисульфидных связей и олигомеров.

В результате этого процесса образуется белковоподобная структура альфа-спирали, которая выступает как "убийца" стареющих клеток, связываясь с их митохондриальными мембранами и вызывая их гибель. При этом здоровые клетки остаются нетронутыми, поскольку их митохондриальные мембраны более устойчивы.

Пептидный сенолитик успешно прошел испытания на модели дегенерации желтого пятна у лабораторных мышей. Ключевые маркеры старения клеток были значительно снижены, а у пожилых мышей наблюдалось значительное улучшение зрительных функций.