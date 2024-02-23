Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хоккейные союзы Прибалтики решили отомстить спортсменам "Игр будущего"
Методы укрытия роз
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения ЗРК Patriot ВСУ
Причины лая собак: что может вызвать реакцию у питомца и как этого избежать
Экс-игрок "Зенита" Радимов считает, что Кокорину нет смысла возвращаться в сборную России
Гастроэнтеролог Леви рассказал, почему урчит живот
В Helldivers 2 увеличен лимит до 700 000 одновременных игроков на сервере
Эксперт Епанешников объяснил, почему автомобиль может "уводить" в сторону во время движения
Как снизить расход масла в автомобиле
Солнечные вспышки класса Х: что они означают для Земли и как подготовиться к магнитным бурям

Аномальная тишина грозит быть прерванной мощными магнитными бурями

1:39
Наука

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН информирует о двух вспышках на Солнце сегодня, принадлежащих к высшему классу Х. Эксперты уверяют, что ближайшие дни не должны вызывать опасений, однако рекомендуют быть бдительными в будущем.

Аномальная тишина грозит быть прерванной мощными магнитными бурями
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Первая вспышка достигла своего пика в 2:00 по московскому времени ночью 22 февраля, вторая была зафиксирована примерно в 9:30 утра по московскому времени. Хотя обе вспышки были мощными, они не предвещают серьезных проблем для Земли, так как произошли на обратной стороне солнечного диска, и выброшенная масса не направлена к нашей планете. Прогнозируемых магнитных бурь в ближайшие дни не предвидится.

Однако эксперты ожидают увеличения магнитного фона 26 февраля, причем к этому времени прогнозируется буря с индексом K-3. Несмотря на это, остаток февраля должен проходить спокойно.

Некоторые специалисты призывают сохранять бдительность, напоминая о внезапном магнитном ударе, произошедшем 13 февраля ночью и достигшем 6 баллов, которого не предвидели. Геомагнитный фон восстановился только 15 февраля.

С учетом нестабильности текущего уровня необходимо быть готовыми к подобным сюрпризам. По расчетам ученых, следующий удар ожидается 3 марта с силой геомагнитных колебаний около пяти баллов.

Часто в такие дни метеочувствительные люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Недавно мы рассказывали о том, как можно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и снизить давление с помощью питания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
69-летняя пенсионерка из Канады после просмотра телевизора решила попробовать кето-диету и похудела на 31 килограмм

Пенсионерка из Канады плохо себя чувствовала из-за лишнего веса и сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете

В Канаде пенсионерка похудела на 31 килограмм благодаря кето-диете
Сорт томатов "Гаспачо"
Соберёте 5 кг помидоров с 1 кв.метра: этот сорт томатов удивит урожайностью - не надо пасынковать, идеален для консервирования
Фикус будет радовать тёмно-зелёной листвой: следуйте этим советам
Защищаем клубнику от вредных насекомых и болезней
ВСУ не успевают сделать линии обороны на новых рубежах после бегства из Авдеевки Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Медведев осудил реакцию вдовы Навального* на его смерть
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке
Обозлённый на Трампа Байден набросился на Путина с недопустимыми оскорблениями
Обозлённый на Трампа Байден набросился на Путина с недопустимыми оскорблениями
Последние материалы
Хоккейные союзы Прибалтики решили отомстить спортсменам "Игр будущего"
Методы укрытия роз
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения ЗРК Patriot ВСУ
Причины лая собак: что может вызвать реакцию у питомца и как этого избежать
Экс-игрок "Зенита" Радимов считает, что Кокорину нет смысла возвращаться в сборную России
Аномальная тишина грозит быть прерванной мощными магнитными бурями
Гастроэнтеролог Леви рассказал, почему урчит живот
В Helldivers 2 увеличен лимит до 700 000 одновременных игроков на сервере
Эксперт Епанешников объяснил, почему автомобиль может "уводить" в сторону во время движения
Как снизить расход масла в автомобиле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников