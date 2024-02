Солнечные вспышки класса Х: что они означают для Земли и как подготовиться к магнитным бурям

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН информирует о двух вспышках на Солнце сегодня, принадлежащих к высшему классу Х. Эксперты уверяют, что ближайшие дни не должны вызывать опасений, однако рекомендуют быть бдительными в будущем.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0