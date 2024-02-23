Солнечные вспышки класса Х: что они означают для Земли и как подготовиться к магнитным бурям

Аномальная тишина грозит быть прерванной мощными магнитными бурями

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН информирует о двух вспышках на Солнце сегодня, принадлежащих к высшему классу Х. Эксперты уверяют, что ближайшие дни не должны вызывать опасений, однако рекомендуют быть бдительными в будущем.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Первая вспышка достигла своего пика в 2:00 по московскому времени ночью 22 февраля, вторая была зафиксирована примерно в 9:30 утра по московскому времени. Хотя обе вспышки были мощными, они не предвещают серьезных проблем для Земли, так как произошли на обратной стороне солнечного диска, и выброшенная масса не направлена к нашей планете. Прогнозируемых магнитных бурь в ближайшие дни не предвидится.

Однако эксперты ожидают увеличения магнитного фона 26 февраля, причем к этому времени прогнозируется буря с индексом K-3. Несмотря на это, остаток февраля должен проходить спокойно.

Некоторые специалисты призывают сохранять бдительность, напоминая о внезапном магнитном ударе, произошедшем 13 февраля ночью и достигшем 6 баллов, которого не предвидели. Геомагнитный фон восстановился только 15 февраля.

С учетом нестабильности текущего уровня необходимо быть готовыми к подобным сюрпризам. По расчетам ученых, следующий удар ожидается 3 марта с силой геомагнитных колебаний около пяти баллов.

Часто в такие дни метеочувствительные люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Недавно мы рассказывали о том, как можно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и снизить давление с помощью питания.