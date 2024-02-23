У берегов Франции бушует эпидемия заразного рака моллюсков — её источником стали порты и корабли

Французские экологи и биологи выяснили причину роста заболеваемости заразным раком моллюсков MtrBTN2 у западных берегов Европы. Выводы они обнародовали в научном журнале PRSB: Biological Sciences.
Распространение онкологической инфекции среди съедобных мидий приобретает характер эпидемии, что может привести к их исчезновению.
Исследователи под руководством старшего научного сотрудника Университета Монпелье (Франция) Николаса Бьерна собрали более 1,5 тысячи моллюсков в сорока природных популяциях в Атлантическом океане, на девяти фермах, где их выращивают, в двух десятках портов, а также у понтонов и бакенов.
В портах Ла-Тринитэ-сюр-Мер, Ла-Тюрбаль, Сен-Назер и у сооружений им попались десятки больных раком особей.
"Проведённые нами наблюдения указывают на необычно высокую частоту встречаемости MtrBTN2 среди мидий, обитающих на территории портов. Это указывает на то, что в акваториях портов сложились благоприятные условия для передачи данной формы рака моллюсков, в том числе высокий уровень стресса, большая плотность их популяций и другие факторы. Кроме того, наросты на бортах кораблей могут помогать распространению этого заразного рака", — заключили учёные.
Известны всего несколько видов заразного рака: трансмиссивная венерическая опухоль собак CTVT, лицевая опухоль тасманийского дьявола DFTD и около десятка форм рака моллюсков, некоторые из которых могут даже передаваться между разными видами.
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