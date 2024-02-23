У берегов Франции бушует эпидемия заразного рака моллюсков — её источником стали порты и корабли

Биологи выяснили причину распространения заразного рака моллюсков

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Французские экологи и биологи выяснили причину роста заболеваемости заразным раком моллюсков MtrBTN2 у западных берегов Европы. Выводы они обнародовали в научном журнале PRSB: Biological Sciences.

Фото: iNaturalist by Edmundas Greimas is licensed under CC BY 4.0

Распространение онкологической инфекции среди съедобных мидий приобретает характер эпидемии, что может привести к их исчезновению.

Исследователи под руководством старшего научного сотрудника Университета Монпелье (Франция) Николаса Бьерна собрали более 1,5 тысячи моллюсков в сорока природных популяциях в Атлантическом океане, на девяти фермах, где их выращивают, в двух десятках портов, а также у понтонов и бакенов.

В портах Ла-Тринитэ-сюр-Мер, Ла-Тюрбаль, Сен-Назер и у сооружений им попались десятки больных раком особей.

"Проведённые нами наблюдения указывают на необычно высокую частоту встречаемости MtrBTN2 среди мидий, обитающих на территории портов. Это указывает на то, что в акваториях портов сложились благоприятные условия для передачи данной формы рака моллюсков, в том числе высокий уровень стресса, большая плотность их популяций и другие факторы. Кроме того, наросты на бортах кораблей могут помогать распространению этого заразного рака", — заключили учёные.

Известны всего несколько видов заразного рака: трансмиссивная венерическая опухоль собак CTVT, лицевая опухоль тасманийского дьявола DFTD и около десятка форм рака моллюсков, некоторые из которых могут даже передаваться между разными видами.