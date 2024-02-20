Роботы захватят все, кроме нашего внутреннего мира. Как сохранить работу?

Роботы не заменят психологов и врачей в ближайшие полвека

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова подчеркивает, что в ближайшие 40-50 лет роботы не смогут заменить человеческий труд в сферах, таких как образование, медицина, недвижимость, гостиничный и ресторанный бизнес, а также услуги психологов, врачей, нянь и сиделок.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как сообщает сайт Москва 24, она отмечает, что ценность человеческого труда в этих областях будет только расти, поскольку человеку нужен человек для того, чтобы быть глубоко понятым.

Однако, Лоикова также указывает на то, что во многих других областях искусственный интеллект уже сегодня вытесняет людей, приводя примеры из call-центров и других сфер. Она предполагает, что такие профессии, как бухгалтеры, нотариусы, экскурсоводы, а также ремесленники вроде художников и дизайнеров, могут быть затронуты автоматизацией и роботизацией.