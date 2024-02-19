Скучать не придётся: что ещё, кроме еды и воды, "Прогресс" привёз космонавтам на орбиту

В РКК "Энергия" рассказали о грузах, доставленных в космос "Прогрессом"

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Очередной космический грузовик "Прогресс МС-26" прибыл на МКС. 17 февраля он пристыковался к станции, сообщили в Роскосмосе.

Фото: TG РКК "Энергия"

"В багаже — 2 518 кг грузов, в том числе 1 478 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 580 кг топлива, 420 кг воды и 40 кг азота", — доложили в госкорпорации.

В РКК "Энергия", производителе корабля, рассказали о его запуске с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а"

"И степь содрогнулась от старта "Союза"!" — пафосно извещает телеграм-канал предприятия.

Кроме того, там рассказали, какое именно научное оборудование отправили на МКС и для чего. Там предполагается проведение трёх новых экспериментов:

"Фуллерен" — по выращиванию в электровакуумной печи кристаллов нового класса полупроводников;

"Перспектива-КМ" — по использованию в космосе металла с памятью формы;

"Орбита-МГ" — для отработки контроля герметичности пилотируемых космических аппаратов.