Очередной космический грузовик "Прогресс МС-26" прибыл на МКС. 17 февраля он пристыковался к станции, сообщили в Роскосмосе.
"В багаже — 2 518 кг грузов, в том числе 1 478 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 580 кг топлива, 420 кг воды и 40 кг азота", — доложили в госкорпорации.
В РКК "Энергия", производителе корабля, рассказали о его запуске с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а"
"И степь содрогнулась от старта "Союза"!" — пафосно извещает телеграм-канал предприятия.
Кроме того, там рассказали, какое именно научное оборудование отправили на МКС и для чего. Там предполагается проведение трёх новых экспериментов:
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.