Скучать не придётся: что ещё, кроме еды и воды, "Прогресс" привёз космонавтам на орбиту

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В РКК "Энергия" рассказали о грузах, доставленных в космос "Прогрессом"

1:16
Наука

Очередной космический грузовик "Прогресс МС-26" прибыл на МКС. 17 февраля он пристыковался к станции, сообщили в Роскосмосе.

В РКК "Энергия" рассказали о грузах, доставленных в космос "Прогрессом"
Фото: TG РКК "Энергия"

"В багаже — 2 518 кг грузов, в том числе 1 478 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 580 кг топлива, 420 кг воды и 40 кг азота", — доложили в госкорпорации.

В РКК "Энергия", производителе корабля, рассказали о его запуске с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а"

"И степь содрогнулась от старта "Союза"!" — пафосно извещает телеграм-канал предприятия.

Кроме того, там рассказали, какое именно научное оборудование отправили на МКС и для чего. Там предполагается проведение трёх новых экспериментов:

  • "Фуллерен" — по выращиванию в электровакуумной печи кристаллов нового класса полупроводников;
  • "Перспектива-КМ" — по использованию в космосе металла с памятью формы;
  • "Орбита-МГ" — для отработки контроля герметичности пилотируемых космических аппаратов.
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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