Почти 13 тысяч лет назад произошло страшное событие, которое заставило человечество перейти к земледелию

ScienceOpen: 12 800 лет назад люди перешли к земледелию из-за падения кентавра на Землю

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа американских учёных продолжает исследование доисторической деревни Абу-Хурейра, расположенной на дне водохранилища Ассада на севере Сирии.

Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .

Их работа направлена на подтверждение гипотезы о космической катастрофе, которая, как считается, произошла около 12 800 лет назад. Согласно этой гипотезе, на Землю упал фрагмент небесного тела, вызвавший дриасовое похолодание, характеризующееся резким изменением климата с теплого и влажного на сухой и холодный.

Исследования, включающие анализ находок в деревне Абу-Хурейра, подтвердили эти предположения. Они показали, что обитатели этой древней деревни, изначально охотники и собиратели, перешли к земледелию, выращивая пшеницу, ячмень и бобовые. При этом из их рациона исчезли дикорастущие растения, а также ягоды и фрукты.

Ученые также предполагают, что причиной космической катастрофы могло быть столкновение планеты с кентавром — объектом, который представляет собой смесь астероида и кометы. Анализ почвы в районе Абу-Хурейра выявил наличие слоя, богатого углеродом и подвергшегося воздействию экстремально высоких температур, что свидетельствует о возможном ядерном взрыве при столкновении с таким объектом, сообщает ScienceOpen.

Эти открытия не только подтверждают важность исследования древних культур для понимания истории Земли, но и могут помочь лучше понять механизмы космических катастроф и их влияние на жизнь на планете.