Почти 13 тысяч лет назад произошло страшное событие, которое заставило человечество перейти к земледелию

Группа американских учёных продолжает исследование доисторической деревни Абу-Хурейра, расположенной на дне водохранилища Ассада на севере Сирии.
Их работа направлена на подтверждение гипотезы о космической катастрофе, которая, как считается, произошла около 12 800 лет назад. Согласно этой гипотезе, на Землю упал фрагмент небесного тела, вызвавший дриасовое похолодание, характеризующееся резким изменением климата с теплого и влажного на сухой и холодный.
Исследования, включающие анализ находок в деревне Абу-Хурейра, подтвердили эти предположения. Они показали, что обитатели этой древней деревни, изначально охотники и собиратели, перешли к земледелию, выращивая пшеницу, ячмень и бобовые. При этом из их рациона исчезли дикорастущие растения, а также ягоды и фрукты.
Ученые также предполагают, что причиной космической катастрофы могло быть столкновение планеты с кентавром — объектом, который представляет собой смесь астероида и кометы. Анализ почвы в районе Абу-Хурейра выявил наличие слоя, богатого углеродом и подвергшегося воздействию экстремально высоких температур, что свидетельствует о возможном ядерном взрыве при столкновении с таким объектом, сообщает ScienceOpen.
Эти открытия не только подтверждают важность исследования древних культур для понимания истории Земли, но и могут помочь лучше понять механизмы космических катастроф и их влияние на жизнь на планете.
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