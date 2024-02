Почти 13 тысяч лет назад произошло страшное событие, которое заставило человечество перейти к земледелию

Your browser does not support the audio element.

Группа американских учёных продолжает исследование доисторической деревни Абу-Хурейра, расположенной на дне водохранилища Ассада на севере Сирии.

Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .