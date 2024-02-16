Найдено генетическое отличие детей 1990-х: у них выявлены гены, защищающие от стресса

У россиян, родившихся в 1990-х, чаще встречается ген стрессоустойчивости

2:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Естественный отбор у человека никуда не делся, но с развитием медицины он принял другие формы. Одну из них выявили учёные Института цитологии и генетики СО РАН, об их открытии рассказывает "Наука в Сибири".

Фото: Reddit

"Сейчас естественный отбор у человека не так заметен, как в прошлые тысячелетия", — признаёт научный сотрудник ИЦиГ, кандидат биологических наук Светлана Михайлова.

Одно из его проявлений — колебания рождаемости. В кризисные годы она снижается. Но, как выяснилось, это не единственное следствие социального стресса.

Специалисты сравнили три поколения новосибирцев — родившихся в 1982–1985, 1992-1995 и 2002-2005 годах. У них взяли кровь для анализа ДНК и получили из школ результаты анкетирования, которое там регулярно проводится с 1980-х.

"Мы намеренно изучали не родителей, а детей. Так выборка получается действительно случайной и лучше характеризует популяционную картину в целом", — объясняет Михайлова.

Оказалось, что у детей 1990-х отличаются отвечающие за стрессоустойчивость гены DRD4 и COMT, благодаря чему они менее склонны к тревожным расстройствам.

Эти же гены, как показали другие исследования, коррелируют с риском развития СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности). "Можно сказать, что в современном обществе идет отбор по генам, которые способствуют развитию этого синдрома. У людей с набором генов, способствующих развитию СДВГ, в среднем больше детей", — продолжает учёная.

Выходит, более стрессоустойчивые люди не боятся размножаться, что логично.

"Люди, которые спокойнее относятся к стрессовой ситуации, чувствуют себя в условиях повышенного социального стресса лучше, поэтому рождаемость падает в меньшей степени", — подтверждает Михайлова.

Другое открытие чуть было не свело на нет все выкладки генетиков. У детей 1990-х чаще встречается вариант гена ESR1, сопутствующий повышенной тревожности и в то же время большей фертильности.

"Этому результату мы очень удивились, — признаётся исследовательница. — Получается, что не всегда стресс напрямую негативно влияет на количество детей, у человека всё сложнее устроено".

В общем, вопросов возникло больше, чем ответов. Пока можно сказать одно: социально-экономическая ситуация влияет на эволюцию человека. "Чтобы проверить это, нужно проводить более масштабные исследования с большей выборкой", — заключает Михайлова.