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В России созданы квантовые датчики, чтобы снимать альфа-ритмы с мозга. Как тебе такое, Илон Маск?

Центр LIFT создал квантовые датчики для мозга

1:26
Наука

В центре междисциплинарных исследований LIFT начаты исследования квантовых датчиков магнитных полей для наблюдений за активностью нейронов головного мозга, сообщил директор LIFT по стратегическому развитию Максим Острась.

Центр LIFT создал квантовые датчики для мозга
Фото: Wikimedia Commons by Baburov is licensed under CC BY-SA 4.0

По его словам, в центре создано и под руководством профессора НИУ ВШЭ Алексея Осадчего успешно работает направление по магнитоэнцефалографии.

"Уже сейчас проводятся тестовые эксперименты по комбинации различных видов квантовых датчиков, для того чтобы сформировать итоговый вид разрабатываемых нами магнитных энцефалографов", — рассказал Острась.

Уникальные квантовые сенсоры он с коллегами разработал несколько лет назад.

"Мы разрабатываем сверхчувствительные датчики магнитного поля на основе плёнок из железо-иттриевого граната (по-научному — занимаемся датчиками на основе когерентных спиновых состояний в магнито-упорядоченной среде), — рассказывал учёный в интервью. — У этих датчиков потенциально большое количество применений в индустрии, но мне больше всего интересно их использование в медицине".

До чтения мыслей с применением этих датчиков ещё далековато, но опыты по снятию альфа-ритмов уже проводят на добровольцах.

Можно сказать, что в этой сфере российская наука не просто идёт в ногу с Илоном Маском, недавно впервые вживившем чип в мозг человека, а обгоняет его — ведь отечественные технологии — не инвазивные, излучение нейронов улавливается снаружи головы.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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