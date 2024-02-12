Этот удивительный туалет избавит вас от лишних хлопот по дому

Китайские инженеры изобрели туалет, который не нужно чистить и мыть

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Инженеры из Хуачжунского университета науки и технологии в Ухане (Китай) разработали унитаз с уникальной сверхскользкой поверхностью, обеспечивающей эффективное смывание без задержки и следов.

Фото: flickr. com by SuSanA Secretariat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Разработанный унитаз представляет собой улучшенную версию сантехники с уникальной гидрофобной поверхностью, изготовленной с использованием селективной лазерной спекающей 3D-печати. Особая пористая структура поверхности создана из смеси пластиковых и гидрофобных материалов, обеспечивая высокую износостойкость и эффективное смывание.

В ходе испытаний, включая эксперименты с силиконовым маслом, грязной водой, молоком, йогуртом, медом и гелем на основе крахмала, унитаз продемонстрировал высокую эффективность, оставаясь чистым даже после контакта с липкими субстанциями. После более чем тысячекратного тестирования наждачной бумагой поверхность унитаза осталась сверхскользкой благодаря сохранению смазочного масла под покрытием, сообщает Advanced Engineering Materials.

Эта инновационная разработка может быть особенно полезна в местах с интенсивным использованием, таких как поезда и общественные туалеты, где уменьшение объема промывки может привести к экономии воды при транспортировке на перерабатывающие предприятия.

Несмотря на высокий потенциал, внедрение этой технологии может встретить определенные трудности из-за необходимости использования специализированной лазерной технологии, однако небольшие компании, готовые к изменениям в производственных процессах, могут стать ключевыми игроками в производстве сверхскользких, сверхпрочных и экономных унитазов, при этом соблюдая принципы экологической безопасности.