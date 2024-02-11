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Названы страшные последствия распространения грызунов по миру из-за глобального потепления

Biology: Ареал грызунов может расшириться на 80% из-за глобального потепления

1:27
Наука

Исследование, проведенное учеными из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН (Москва) и Университета Теннесси (США), прогнозирует, что изменения климата, связанные с глобальным потеплением, могут значительно влиять на ареал обитания полевых мышей.

Biology: Ареал грызунов может расшириться на 80% из-за глобального потепления
Фото: openverse by BRAYDAWG is licensed under CC BY 2.0

Согласно исследованию, при предположении, что уровень выбросов углекислого газа останется на том же уровне, климат на северо-востоке станет более благоприятным для этих грызунов к 2100 году. Это приведет к расширению их ареала на 80%. С другой стороны, на юге условия станут слишком жаркими, что заставит мышей покинуть эти территории.

Ученые выделяют потенциальные угрозы, связанные с этим изменением. В частности, отмечается возможное ухудшение сельскохозяйственных культур из-за потерь урожая и экономических издержек. Кроме того, полевые мыши могут быть переносчиками опасных для человека болезней, включая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, сообщает Biology.

Учитывая сложность избавления от грызунов и потенциальные угрозы для общества и экосистем, ученые рекомендуют разработать и реализовать меры предотвращения возможного негативного влияния на местное население и биоразнообразие. Это включает в себя меры контроля популяции грызунов, образование общественности о рисках и предпринятие проактивных шагов для минимизации возможных негативных последствий.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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