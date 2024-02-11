Этот простой способ поможет вам преодолеть знойную жару без кондиционера

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The Lancet: Ученые обнаружили пользу сиесты в адаптации к высоким температурам

1:10
Наука

Исследование, проведенное учеными из Национального университета Австралии, подтверждает эффективность традиционной практики сиесты как стратегии выживания в условиях экстремальной жары.

The Lancet: Ученые обнаружили пользу сиесты в адаптации к высоким температурам
Фото: Openverse by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0

Согласно данным исследования, спать в период самой высокой температуры и активно проводить время в более прохладные утренние, вечерние и ночные часы позволяет организму лучше адаптироваться к экстремальным климатическим условиям.

Важным аспектом является уточнение, что избыточное применение кондиционеров негативно влияет на здоровье человека и способность его организма эффективно приспосабливаться к высоким температурам. Вместо этого, сон в период дневной жары помогает организму акклиматизироваться, защищая его от воздействия экстремальных температурных условий, сообщает The Lancet Planetary Health.

По мнению ученых, это более природный и экологически безопасный способ адаптации к условиям глобального потепления, чем использование технологических новшеств, таких как кондиционеры. Таким образом, сиеста может играть важную роль в обеспечении человечества средствами выживания в условиях изменяющегося климата.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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