Этот простой способ поможет вам преодолеть знойную жару без кондиционера

The Lancet: Ученые обнаружили пользу сиесты в адаптации к высоким температурам

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Национального университета Австралии, подтверждает эффективность традиционной практики сиесты как стратегии выживания в условиях экстремальной жары.

Фото: Openverse by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0

Согласно данным исследования, спать в период самой высокой температуры и активно проводить время в более прохладные утренние, вечерние и ночные часы позволяет организму лучше адаптироваться к экстремальным климатическим условиям.

Важным аспектом является уточнение, что избыточное применение кондиционеров негативно влияет на здоровье человека и способность его организма эффективно приспосабливаться к высоким температурам. Вместо этого, сон в период дневной жары помогает организму акклиматизироваться, защищая его от воздействия экстремальных температурных условий, сообщает The Lancet Planetary Health.

По мнению ученых, это более природный и экологически безопасный способ адаптации к условиям глобального потепления, чем использование технологических новшеств, таких как кондиционеры. Таким образом, сиеста может играть важную роль в обеспечении человечества средствами выживания в условиях изменяющегося климата.