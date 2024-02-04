Найден ответ на один из вопросов Библии

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Археологам удалось расшифровать одну из загадок Библии, касающуюся падения города Гефа, чья судьба связана с легендарным Голиафом, персонажем Священного Писания.

Согласно Библии, древний город Геф, принадлежавший филистимлянам, был уничтожен арамейскими войсками под командованием Азаила в восьмом веке до нашей эры. Ранее археологи предполагали, что к разрушению города причастны более могущественные силы.

Изучив тексты Писания, исследователи определили местоположение самого города, который совпадает с современным поселением Телль-эс-Сафи, расположенным между израильскими населенными пунктами Бейт-Шемеш и Ашкелон.

Библейский рассказ о битве между филистимлянами и иудеями, а также противостояние Голиафа и Давида, разыгравшееся в этом месте, явилось ключевым событием, приведшим к разгадке.

Археологи решили выяснить причины разрушения Гефа и источник сильного пожара. Исходные предположения включали землетрясение, но анализ кирпичей указал на мощный пожар, который длился несколько десятилетий.

Другая гипотеза связывала гибель города с "небесным огнем", аналогичным тому, что уничтожил Содом и Гоморру. Однако современные раскопки и лабораторные исследования подтвердили, что эти "города грешников" вероятно были поражены падающим астероидом, что подтверждается анализом необычных пород и других факторов.

Вместе с тем исследования в Гефе категорически указывают на то, что город был разрушен человеческой рукой. Стена была преднамеренно разрушена, и природные факторы исключены. Обломки кирпичей свидетельствуют о воздействии высоких температур, причем не в один момент, а в течение длительного времени.