Квантовая телепортация стала реальностью: грандиозный прорыв учёных

Впервые проведена телепортация данных без их физической передачи

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа учёных Университета Витватерсранда (Wits, Йоханнесбург) и Института фотонных наук (Испания) провела удачный эксперимент по передаче данных с использованием явления квантовой запутанности. Своими успехами они похвалились в издании Nature Communications.

Фото: Wits

Давно известно, что на этом принципе возможна квантовая телепортация, более того, она уже вовсю практикуется в тиши научных лабораторий. Но лишь сейчас, впервые в истории, удалось обойтись только связанными частицами, без дополнительных ключей к предаваемой информации.

Секрет успеха — в использовании нелинейного оптического детектора, что позволило не сверять состояние запутанных фотонов. С его помощью экспериментаторы без обратной связи убедились, что многомерное состояние (15 измерений — к слову, с возможностью масштабирования) было отправлено и корректно принято.

Достижение физиков открывает совершенно фантастические перспективы по созданию абсолютно защищённой связи. Представьте, что вам нужно отправить в банк конфиденциальную информацию — например, отпечаток пальца. Существующие технологии требуют физической передачи данных с риском их перехвата. Телепортация по новому методу позволяет без этого обойтись.

То, что сделала доктор Беренис Сефтон из Wits (она занималась экспериментальной частью), ещё не совсем телепортация, но с дальнейшим усовершенствованием нелинейного оптического детектора ею станет, пишет Forbes.

"Это был героический опыт — надо отдать должное доктору Беренис Сефтон, поскольку именно она заставила систему работать и провела ключевые эксперименты", — пишет журнал.