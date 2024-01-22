В каком случае "неродная" зарядка может угробить ваш смартфон

Эксперт Шутов: использование более мощной зарядки безопасно для смартфона

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

В большинстве случаев применение "неродной" зарядки не навредит вашему гаджету, заверил преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.

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Для питания устройства лучше всего использовать оригинальные и адаптер, и кабель. Но теперь всё чаще производители не комплектуют смартфон зарядкой.

Если вы возьмёте более мощный блок, это абсолютно безопасно.

"Телефон не "перезарядится" при выборе более мощной зарядки. Смартфон просто не сможет взять больше, чем предусмотрел производитель", — объясняет специалист.

Если ваш девайс предусматривает быструю зарядку, а есть только маломощный блок питания, это тоже безопасно, но зарядка займёт больше времени.

Опасны только дешёвые несертифицированные зарядки — они могут угробить и телефон, и розетку, заключил Шутов.