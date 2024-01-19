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Взрывом зарядки от телефона 14-летней девочке оторвало руки

Девочка госпитализирована в Иркутске из-за взрыва зарядки от телефона

1:19
Происшествия

В Иркутске экстренно госпитализирована 14-летняя девочка, пострадавшая при взрыве зарядки от телефона, передаёт ТАСС со ссылкой на минздрав региона в пятницу, 19 января. 

Девочка госпитализирована в Иркутске из-за взрыва зарядки от телефона
Фото: Правительство Ленинградской области

ЧП произошло в селе Тыреть Заларинского района. Пострадавшая держала в руках смартфон, подключенный к зарядке, когда раздался мощный взрыв. Блок питания разлетелся вместе с розеткой, повредив стену.

Школьница получила тяжелейшие травмы — ей оторвало кисти рук, по всему телу — рваные раны и впившиеся в кожу пластиковые осколки. Ее доставили в областную больницу вертолётом санавиации.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего", предусматривающей максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

По данным SHOT, к его расследованию подключилось ФСБ. Похоже, история гораздо сложнее: родителей потерпевшей заподозрили во лжи — это с их слов виновата телефонная зарядка.

Взрыв был такой силы, что в доме вынесло все окна, повреждена мебель. Возможно, взорвалась не зарядка, а газовая горелка. Точнее установят эксперты.

Оперативники допрашивают отца девочки, ранее судимого за наркотики и погрязшего в микрокредитах.

Место происшествия
Место происшествия
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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